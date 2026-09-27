San Luis cerró los Juegos Suramericanos con nueve medallas y dos campeones continentales

San Luis tuvo una destacada participación en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con una cosecha de nueve medallas aportadas por sus deportistas a la delegación argentina.

El balance provincial incluyó dos medallas de oro, tres de plata y cuatro de bronce, con representantes que alcanzaron el podio en disciplinas como pelota vasca, handball, atletismo, pádel, ciclismo y escalada deportiva. Argentina finalizó segunda en el medallero general, detrás de Brasil.

Dos oros y dos campeones suramericanos

Una de las grandes actuaciones puntanas fue la de Alfredo “Puly” Villegas, quien se consagró campeón en pelota vasca, en la modalidad Paleta de Goma Trinquete.

Junto a Facundo Andreasen, Villegas completó una campaña sin derrotas y llegó a la final frente a Chile. La dupla argentina se impuso por 2-0 y consiguió la medalla dorada.

El segundo oro llegó de la mano de Pablo Mínguez, integrante de la selección argentina masculina de handball, Los Gladiadores. Argentina igualó 27-27 ante Chile en la última jornada y se quedó con el título por tener una mejor diferencia de gol durante el torneo.

El jugador sanluiseño, que utilizó la camiseta número 27, tuvo participación defensiva y convirtió un gol en el encuentro decisivo.

Tres medallas de plata

El atletismo aportó dos de las tres preseas plateadas.

Lucas Villegas integró el equipo argentino que consiguió el segundo puesto en el relevo mixto 4x100 metros, junto con Tomás Mondino, Milagros D’Amico y Guillermina Cossio. El equipo registró 42.22 segundos.

La segunda plata del atletismo fue para Bruno De Genaro, integrante de la posta masculina 4x400 metros que finalizó en el segundo lugar.

La tercera llegó en el pádel, disciplina que hizo su debut en los Juegos Suramericanos. Ignacio Piotto, representante de Concarán, alcanzó la final junto al misionero Santino Contreras y obtuvo la medalla de plata tras caer ante la dupla paraguaya.

Cuatro bronces para completar el medallero

De Genaro volvió a subir al podio y se convirtió en el único deportista puntano que consiguió dos medallas en Santa Fe 2026. Además de la plata en la posta, obtuvo el bronce en los 400 metros con vallas, con un registro de 49.76 segundos, su mejor marca personal.

En ciclismo, Tomás Moyano integró el equipo argentino de persecución masculina que derrotó a Venezuela en la definición por el tercer puesto.

La escalada deportiva también sumó dos preseas. Valentina Aguado consiguió el bronce en Boulder, mientras que Valentín Sternik alcanzó el tercer lugar en Speed tras imponerse al venezolano Gianfranco Díaz en la definición por el podio.

Nueve medallas y una actuación histórica

La participación puntana en Santa Fe 2026 dejó representantes de seis disciplinas diferentes y nueve podios para la provincia.

Los resultados se repartieron entre atletas consagrados y jóvenes que comenzaron a ganar protagonismo en competencias internacionales, en una delegación que tuvo presencia en distintas pruebas del programa suramericano.

Con dos oros, tres platas y cuatro bronces, San Luis cerró su participación con una de sus actuaciones más destacadas en la historia reciente de los Juegos Suramericanos y con dos campeones continentales: Alfredo “Puly” Villegas y Pablo Mínguez.