Domingo cálido y ventoso en San Luis y un lunes con descenso de temperatura

San Luis transita este domingo 27 de septiembre con temperaturas agradables a cálidas, aunque el viento y el avance de condiciones inestables marcan el comportamiento del tiempo en la provincia.

Para la ciudad de San Luis, los pronósticos consultados ubican la máxima entre 29 y 31°C, con una mínima cercana a los 17°C. Durante la jornada se prevé cielo parcialmente nublado y viento del sector este, con intensidades que podrían superar los 40 km/h y ráfagas más fuertes.

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) había anticipado para este domingo una jornada ventosa e inestable, con máximas provinciales cercanas a los 29°C, cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias y tormentas principalmente sobre las regiones sur y parte de la zona central.

Un domingo que comienza cálido pero con cambios

En la capital provincial, las primeras horas presentan temperaturas elevadas para un domingo de primavera. El escenario irá cambiando con el transcurso de la jornada, a medida que aumente la nubosidad y se intensifique el viento.

Los modelos meteorológicos muestran, además, diferencias según la zona de la provincia. Mientras en la capital se mantiene una jornada predominantemente cálida, en sectores como Villa Mercedes existe mayor probabilidad de precipitaciones y tormentas hacia la tarde y noche.

El escenario forma parte de un proceso de mayor inestabilidad que afecta a buena parte del centro del país. Un sistema de baja presión y el avance de un frente frío provocarán durante los próximos días cambios en las condiciones del tiempo, con lluvias, tormentas y descenso de las temperaturas.

Cómo estará el lunes 28 en San Luis

El lunes llegará con un cambio significativo respecto de las temperaturas de este domingo.

Para la ciudad de San Luis, Meteored anticipa una máxima cercana a los 21°C y una mínima de 14°C, con posibilidad de lluvias débiles y cielo parcialmente nublado. También se prevé viento del este, con ráfagas que podrían alcanzar valores cercanos a los 55 km/h.

El panorama podría ser más inestable en el resto de la provincia. Para Villa Mercedes, por ejemplo, el pronóstico contempla una mayor probabilidad de chaparrones y tormentas durante el lunes, con temperaturas estimadas entre 15 y 20°C.

El avance de la inestabilidad hacia Cuyo también fue señalado por los pronósticos extendidos para el comienzo de la semana. El lunes 28 aparece como una de las jornadas de mayor actividad meteorológica en buena parte del país, con lluvias de variada intensidad y tormentas en diferentes regiones.

Del calor al fresco en apenas 24 horas

El cambio será notorio: San Luis pasará de una jornada con temperaturas cercanas a los 30°C este domingo a un lunes con máximas que, en la capital, rondarán los 21°C.

El viento y la posibilidad de precipitaciones serán los principales protagonistas del inicio de la semana. La evolución de las condiciones dependerá del desplazamiento del sistema de baja presión y del frente frío, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante eventuales cambios o emisión de alertas.

Así, el último domingo de septiembre se presenta cálido y ventoso, mientras que el lunes 28 marcará el comienzo de un período más fresco e inestable en San Luis.