Investigan la difusión de imágenes falsas de jóvenes de Villa Mercedes en una página para adultos

La Justicia de Villa Mercedes investiga un caso de difusión de imágenes falsas de contenido sexual que habría afectado a varias jóvenes de la ciudad. La denuncia fue realizada por una joven de 18 años, luego de descubrir que una fotografía tomada de sus redes sociales había sido manipulada digitalmente y publicada desnuda en una página para adultos.

El caso tomó intervención de la Fiscalía de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores y ya se realizaron medidas de investigación, entre ellas un allanamiento y el secuestro de dispositivos electrónicos. Las sospechas apuntan a un menor de edad, aunque la Justicia todavía no determinó responsabilidades.

Las imágenes habrían sido creadas con inteligencia artificial

Según relató la madre de la joven denunciante, las fotografías originales habían sido publicadas por las propias chicas en sus redes sociales y posteriormente habrían sido manipuladas mediante herramientas de inteligencia artificial para hacerlas aparecer desnudas.

La situación fue descubierta cuando las imágenes comenzaron a circular entre conocidos y posteriormente fueron encontradas en una página de contenido para adultos.

La familia estima que serían entre seis y ocho las jóvenes afectadas, y señaló que, salvo la denunciante, las demás serían menores de edad. La Fiscalía confirmó que el expediente continúa en investigación.

Allanamiento y pericias sobre dispositivos electrónicos

A partir de la información obtenida durante las primeras medidas, la Unidad de Investigación Ciberdelitos logró eliminar el enlace donde estaban publicadas las imágenes y se avanzó con un allanamiento.

Durante el procedimiento fueron secuestrados elementos electrónicos que podrían haber sido utilizados para la publicación del contenido. De acuerdo con el relato de la familia denunciante, las pericias no encontraron fotografías ni videos en los dispositivos.

La parte denunciante sostiene que los investigadores habrían encontrado información que permitiría establecer un vínculo entre el denunciado y la página donde aparecieron las imágenes. Esa cuestión forma parte de las medidas que deberá esclarecer la investigación.

La defensa cuestionó las acusaciones

La abogada Leticia Latini, representante de la parte acusada, sostuvo que las pericias realizadas hasta el momento no arrojaron el resultado que esperaba la denunciante.

La letrada también explicó que la familia del menor se puso a disposición de la Justicia y que está colaborando con la investigación. Al mismo tiempo, pidió evitar la exposición pública del adolescente mientras el expediente continúa su curso.

“Yo no digo que el menor esté exento de toda responsabilidad”, señaló Latini, quien remarcó que será la Justicia la que deberá determinar qué ocurrió y establecer eventuales responsabilidades.

Una causa que busca determinar quién creó y difundió las imágenes

La investigación deberá establecer quién manipuló las fotografías, cómo fueron incorporadas al sitio para adultos y si existe un vínculo entre el material publicado y la persona señalada en la denuncia.

Por tratarse de un expediente que involucra a posibles menores de edad, la investigación mantiene bajo reserva la identidad de las jóvenes y busca evitar una nueva exposición de las víctimas.

Mientras continúan las pericias y demás medidas judiciales, la causa permanece abierta y todavía no existe una determinación de responsabilidad penal.