Le disparó a un hombre en el rostro desde una ventana y terminó detenido en Villa Mercedes

Un hombre de 29 años fue herido de un disparo en el rostro durante un violento episodio ocurrido el viernes por la tarde en una vivienda del pasaje Moretti al 1800, en Villa Mercedes. Por el hecho, un joven de 22 años quedó detenido luego de presentarse voluntariamente ante la Policía.

Según la investigación, la víctima se encontraba en la vereda de la casa de un amigo junto a otras dos personas cuando llegó el joven. Tras insultarlo y provocarlo para que peleara, el atacante habría sacado un arma de fuego.

El hombre intentó refugiarse en el patio de la vivienda. Sin embargo, el agresor introdujo el caño del arma por una ventana sin vidrio del portón del garaje y efectuó un disparo.

El impacto le provocó heridas en el rostro, particularmente en uno de sus ojos. Personal del SEMPRO lo trasladó inicialmente al Policlínico Regional Juan Domingo Perón, donde los médicos constataron lesiones compatibles con perdigones. Debido a la gravedad de la herida, posteriormente fue derivado al Hospital Central Ramón Carrillo, en la ciudad de San Luis.

Después del ataque, el sospechoso escapó en una motocicleta de 110 centímetros cúbicos por calle Montevideo hacia el sur.

A partir de las tareas realizadas por los investigadores, se identificaron distintos domicilios que estarían vinculados con el acusado. Con autorización judicial, se realizaron allanamientos en diferentes puntos de Villa Mercedes y se secuestraron prendas de vestir que podrían aportar elementos para la investigación.

Se entregó y quedó detenido

Mientras la Policía mantenía un operativo para localizarlo, el joven de 22 años se presentó este sábado en la Subcomisaría 24°, acompañado por su abogado defensor.

Tras su presentación, quedó detenido y a disposición de la Justicia provincial, que investiga el caso como un intento de homicidio.

En el procedimiento participaron efectivos del Departamento de Investigaciones Villa Mercedes, la Subcomisaría 24°, el Grupo COAR Charly y el Comando Radioeléctrico de la UROP N° 2.