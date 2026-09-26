Cinco muertos en nuevos ataques cruzados entre Rusia y Ucrania y cientos de drones derribados

Al menos cinco personas murieron este sábado y otras dos resultaron heridas como consecuencia de una nueva jornada de ataques cruzados entre Rusia y Ucrania. Los enfrentamientos incluyeron cientos de drones, daños en instalaciones industriales y cortes de electricidad en distintas zonas.

Según informó el Ministerio de Defensa ruso, sus sistemas de defensa antiaérea derribaron 645 drones ucranianos durante las últimas horas. Los ataques provocaron daños en zonas industriales y empresas ubicadas en el sur del país.

Tres personas murieron y otras dos resultaron heridas en el distrito Séversky, de acuerdo con las autoridades rusas. Los ataques también afectaron el suministro eléctrico: unos 26.000 usuarios quedaron sin luz debido a los daños ocasionados en cables de alta tensión ubicados a lo largo de una vía ferroviaria.

En paralelo, las fuerzas ucranianas atacaron la refinería de Ilsky, ubicada en la región rusa de Krasnodar. El complejo tiene una capacidad de procesamiento de 6,6 millones de toneladas de petróleo al año y, según informó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el bombardeo provocó un incendio dentro de las instalaciones.

La ofensiva se produjo después de una nueva serie de ataques rusos contra territorio ucraniano. Durante el viernes, Moscú lanzó 173 drones y uno de los bombardeos provocó la muerte de dos mujeres en Zaporiyia, según informó el jefe de la administración regional, Mijailo Semikin.

Las víctimas fueron identificadas como Liudmila y Vasilina. De acuerdo con el funcionario ucraniano, ambas quedaron sepultadas bajo los escombros de un edificio alcanzado durante el ataque.

Los nuevos enfrentamientos se producen en medio de una continuidad de ataques aéreos entre ambos países, mientras las fuerzas rusas y ucranianas mantienen ofensivas con drones contra objetivos situados tanto en el frente como lejos de las principales zonas de combate.

La magnitud de los ataques también vuelve a poner el foco en el uso creciente de drones como una de las principales herramientas de la guerra. Rusia informó el derribo de cientos de aparatos durante la última jornada, mientras Ucrania sostiene una campaña de ataques de largo alcance contra instalaciones estratégicas dentro del territorio ruso.

Por ahora, los reportes oficiales de ambos países se concentran en los daños y las víctimas provocados por las ofensivas, mientras continúan las operaciones militares. La nueva jornada dejó al menos cinco muertos y volvió a mostrar la intensidad de los ataques cruzados que siguen marcando el conflicto entre Rusia y Ucrania.