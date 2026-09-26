Una policía sufrió convulsiones en Casa Rosada y fue trasladada de urgencia en helicóptero

Una mujer de la Policía Federal que trabaja en la comisaría de la Casa Rosada debió ser trasladada de urgencia este sábado al Hospital Churruca luego de sufrir un cuadro de convulsiones dentro de la sede del Gobierno. La agente fue identificada como Berta Benítez y fue evacuada desde Balcarce 50 en un helicóptero que aterrizó en la Casa Rosada para realizar el traslado sanitario.

La aeronave despegó desde la sede gubernamental con destino al Hospital Churruca Visca, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, donde la policía fue trasladada para recibir atención médica.

La presencia del helicóptero en la Casa de Gobierno había captado la atención de los transeúntes. Sin embargo, en ese momento el presidente Javier Milei estaba en la Quinta de Olivos, por lo que el operativo no estuvo relacionado con una actividad presidencial.

Hasta el momento no se informaron oficialmente mayores detalles sobre el estado de salud de la agente ni sobre las causas que provocaron el cuadro de convulsiones.