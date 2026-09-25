Un estudio cambia el origen de los murciélagos y lo ubica en Europa hace 65 millones de años

La investigación, publicada en la revista Nature, combinó información genética de 103 especies actuales con el análisis de 44 fósiles. El trabajo fue realizado por 137 científicos de 64 países que integran el consorcio internacional Bat1K, dedicado a estudiar los genomas de estos mamíferos.

Un origen que estuvo rodeado de dudas

Durante décadas, distintas hipótesis habían situado el origen de los murciélagos en Asia, África o América del Norte. La falta de fósiles antiguos y las dificultades para establecer las relaciones evolutivas entre las familias actuales habían impedido alcanzar una conclusión definitiva.

El nuevo análisis permitió reconstruir un árbol evolutivo más completo y estableció a Europa como el punto de origen más probable del grupo. A partir de allí, los primeros linajes se habrían dispersado hacia África, formando un núcleo desde el cual posteriormente se produjo la expansión hacia otras regiones del planeta.

Actualmente existen más de 1.500 especies de murciélagos, que representan aproximadamente una quinta parte de todos los mamíferos vivos. Cumplen además funciones relevantes en los ecosistemas, como la polinización, la dispersión de semillas y el control de poblaciones de insectos.

El vuelo y la ecolocalización aparecieron muy temprano

Uno de los aspectos más relevantes del estudio es que el vuelo propulsado y la ecolocalización, dos de las características que distinguen a los murciélagos, habrían surgido prácticamente en los comienzos de su evolución.

El análisis del fósil Vielasia, ubicado en la rama más antigua del árbol genealógico de los murciélagos, permitió determinar que la capacidad de orientarse mediante sonidos ya estaba presente cerca del origen del grupo.

Los investigadores sostienen que la aparición temprana de estas capacidades puede ayudar a explicar el extraordinario éxito evolutivo de los murciélagos durante los últimos 65 millones de años.

Una base genética para futuras investigaciones

Además de reconstruir la historia evolutiva, el trabajo generó un recurso genómico que podrá ser utilizado por otros científicos para estudiar las características particulares de estos mamíferos.

Los investigadores buscan comprender cómo evolucionaron capacidades como la longevidad excepcional de algunas especies y su resistencia frente a determinadas enfermedades. Ese conocimiento podría aportar información para investigaciones relacionadas con el envejecimiento, la inmunidad y las enfermedades en seres humanos.

El estudio representa así una nueva base para analizar la evolución de uno de los grupos de mamíferos más singulares del planeta y permite reconstruir con mayor precisión el recorrido que comenzó en Europa hace unos 65 millones de años y terminó dando lugar a la enorme diversidad de murciélagos que existe actualmente.