Vuelve el 50% de descuento en alimentos en San Luis: cuándo se podrá aprovechar

El Gobierno de San Luis renovó la promoción que permite acceder a un 50% de descuento en la compra de alimentos, con un tope de reintegro de $80.000 por persona. El beneficio estará disponible durante tres días consecutivos, del lunes 28 al miércoles 30 de septiembre, en comercios adheridos de toda la provincia.

Para acceder a la promoción será necesario realizar la compra en un solo pago y abonar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación mediante la aplicación MODO BNA+. La propuesta forma parte del acuerdo entre la Provincia y la entidad bancaria para promover el consumo y generar alternativas de ahorro para las familias sanluiseñas.

El beneficio estará disponible en los comercios que formen parte de la promoción. De esta manera, quienes aprovechen el reintegro durante las tres jornadas podrán acceder a un ahorro significativo en las compras de alimentos, siempre dentro del límite establecido por persona.

Qué otros beneficios incluye el programa

La promoción para alimentos se suma a otras propuestas impulsadas en conjunto por la Provincia y el Banco Nación. El programa contempla beneficios específicos para gastronomía, hotelería, productos regionales y actividades recreativas.

Las condiciones de cada promoción y el listado de comercios adheridos pueden consultarse a través de Semana Nación, donde se encuentran detallados los establecimientos participantes.

La nueva edición del beneficio comenzará este lunes 28 de septiembre y se extenderá hasta el miércoles 30, por lo que durante esas tres jornadas los usuarios que cumplan con las condiciones podrán aprovechar el reintegro en sus compras de alimentos.