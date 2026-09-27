Alpine respaldó a Colapinto tras su error en Bakú y lanzó un fuerte mensaje contra el odio en redes

Alpine volvió a pronunciarse públicamente después del accidentado Gran Premio de Azerbaiyán y condenó los mensajes de odio y las agresiones que se multiplicaron en redes sociales tras el error de Franco Colapinto en Bakú. La escudería francesa pidió terminar con los ataques dirigidos contra sus pilotos, rivales y otros integrantes de la comunidad de la Fórmula 1.

El episodio ocurrió durante el relanzamiento de la carrera, en la vuelta 36. Colapinto llegó pasado a la primera curva, bloqueó los neumáticos e impactó contra el Alpine de Pierre Gasly. El choque también involucró al McLaren de Lando Norris, por lo que los tres pilotos debieron abandonar la competencia. Alpine terminó así sin sumar puntos con ninguno de sus dos autos.

El propio Colapinto asumió inmediatamente la responsabilidad por lo sucedido. Después de la carrera reconoció que cometió un error importante y pidió disculpas al equipo, a Gasly, a Norris y a quienes lo acompañan durante la temporada. Según explicó, bloqueó los neumáticos debido a que tenía los frenos y las gomas todavía fríos.

Gasly, por su parte, aceptó las disculpas de su compañero y señaló que ambos hablarían dentro del equipo para analizar lo ocurrido y evitar que vuelva a suceder. El francés también destacó que el auto había mostrado un buen ritmo durante la carrera y que Alpine tenía posibilidades de sumar puntos con sus dos pilotos.

El mensaje de Alpine

En su nuevo comunicado, Alpine puso el foco en los ataques que aparecieron en redes sociales después del incidente. La escudería sostuvo que los errores pueden ocurrir cuando los pilotos compiten al límite y remarcó que ningún protagonista debería convertirse en blanco de mensajes de odio o abusivos.

El equipo aclaró además que su postura no está dirigida contra una hinchada, nacionalidad o grupo de seguidores en particular. La condena, explicó, alcanza a cualquier tipo de agresión digital contra pilotos, periodistas, rivales y otros integrantes de la Fórmula 1.

El episodio se produjo después de una carrera complicada para Alpine. Colapinto había largado desde el noveno lugar y Gasly desde el séptimo, ambos en posiciones que les permitían aspirar a sumar. El accidente terminó dejando a los dos autos fuera de competencia y generó además una sanción para el argentino, que deberá cumplir una penalización de cinco puestos en la próxima carrera.

Flavio Briatore también había cuestionado la maniobra y sostuvo que Colapinto frenó demasiado tarde para las condiciones del relanzamiento. Al mismo tiempo, destacó que el argentino asumió la responsabilidad y planteó la necesidad de analizar internamente lo ocurrido para evitar nuevos incidentes.

Con el Gran Premio de Azerbaiyán ya terminado, Alpine buscará dejar atrás el episodio y enfocarse en la próxima fecha del campeonato. La escudería, mientras tanto, volvió a marcar públicamente su posición frente a los ataques en redes y pidió que la rivalidad deportiva se mantenga dentro de los límites de la competencia.