Se estrelló una avioneta en Córdoba y cinco personas fueron hospitalizadas

Una avioneta cayó este domingo en una zona rural del sur de la ciudad de Córdoba, en inmediaciones del aeródromo de Coronel Olmedo. Cinco personas viajaban a bordo, entre ellas dos menores, y todas fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica.

El siniestro ocurrió en un sector rural ubicado sobre avenida Ciudad de Valparaíso, a la altura del kilómetro 9 y medio. Tras el aviso, se desplegó un importante operativo de emergencia con participación de efectivos policiales, bomberos y personal del servicio de emergencias 107.

Rescataron a los cinco ocupantes

Los equipos de emergencia trabajaron para retirar a las personas que permanecían dentro de la aeronave. Según la información disponible, los cinco ocupantes fueron encontrados conscientes.

Los dos menores fueron trasladados al Hospital de Niños, mientras que los tres adultos fueron derivados a los hospitales San Roque y de Urgencias de la capital cordobesa.

Testigos que participaron inicialmente del rescate relataron que el lugar era de difícil acceso y que la aeronave terminó entre la vegetación. Según sus testimonios, la avioneta se desplazó varios metros entre el monte antes de detenerse contra un árbol.

Un operativo de emergencia en una zona de difícil acceso

Los primeros en llegar al lugar fueron particulares que escucharon el impacto y se dirigieron hacia la zona para localizar la aeronave. Según relataron, pudieron encontrar a los ocupantes luego de escuchar los gritos de uno de los menores.

Posteriormente arribaron bomberos, policías y ambulancias, que completaron el rescate y organizaron el traslado de los heridos mediante un operativo sanitario.

Por el momento, no fueron informadas oficialmente las causas que provocaron la caída de la avioneta. Las circunstancias del accidente y la evolución del estado de salud de los cinco ocupantes son materia de investigación y seguimiento por parte de las autoridades.