El Niño cambia el clima de San Luis y anticipan una primavera más lluviosa y fresca

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que el fenómeno continuará durante toda la primavera con intensidad fuerte o muy fuerte. Para San Luis se prevén precipitaciones normales o superiores a las habituales y temperaturas con mayor probabilidad de ubicarse por debajo de la media.

La primavera de 2026 tendrá características particulares en buena parte de la Argentina y San Luis estará dentro de una de las regiones donde el comportamiento de las lluvias y las temperaturas podría apartarse de los valores habituales.

El fenómeno de El Niño ya está activo y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima una probabilidad del 100% de que continúe durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre, con una intensidad que podría ser fuerte o muy fuerte.

Para San Luis, el pronóstico climático trimestral establece una mayor probabilidad de que las precipitaciones se ubiquen en la categoría “normal o superior a la normal”. En otras palabras, no significa que vaya a llover de manera permanente, sino que el acumulado del trimestre podría ubicarse dentro de los valores habituales o por encima de ellos.

Qué puede pasar con las lluvias en San Luis

El escenario previsto para la provincia forma parte de un patrón más amplio que alcanza al centro del país.

El SMN identifica al norte del Litoral y el oeste de Cuyo como las regiones con mayores probabilidades de registrar precipitaciones superiores a lo normal. San Luis, junto con Córdoba, el sur del Litoral, Buenos Aires y el noroeste de la Patagonia, queda en una categoría intermedia, con posibilidades de lluvias normales o superiores a las habituales.

Esto supone que durante los próximos meses pueden presentarse períodos de mayor inestabilidad y episodios de lluvias importantes, aunque el pronóstico trimestral no permite determinar de antemano qué días serán lluviosos ni anticipar la cantidad exacta de agua que recibirá cada localidad.

El propio SMN advierte que estos pronósticos son probabilísticos y describen el comportamiento promedio esperado para un período de tres meses.

También se esperan temperaturas más bajas

El otro dato relevante para San Luis está relacionado con las temperaturas.

La provincia se encuentra dentro de la región donde existe una mayor probabilidad de que las temperaturas medias de la primavera sean inferiores a los valores habituales. El mismo escenario alcanza a buena parte de Cuyo, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires y sectores de la Patagonia.

Esto no significa que no habrá jornadas calurosas. La primavera seguirá teniendo períodos de temperaturas elevadas, pero el promedio del trimestre podría terminar por debajo de los registros normales.

El contraste puede generar una primavera con cambios bruscos de temperatura, alternando jornadas cálidas con ingresos de aire frío y períodos de inestabilidad.

El Niño tendrá una fuerte influencia

El fenómeno que está detrás de este escenario es El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), una variación natural del sistema climático vinculada principalmente con el calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial.

De acuerdo con la actualización del SMN, las condiciones actuales corresponden a una fase cálida y los modelos proyectan que El Niño continuará durante toda la primavera con una intensidad fuerte o muy fuerte.

Según explicó Pedro Di Nezio, director del SMN, el episodio actual presenta una intensidad comparable con algunos de los eventos más importantes registrados en las últimas décadas y sus efectos sobre la Argentina podrían prolongarse hasta los primeros meses de 2027.

La influencia del fenómeno no es idéntica en todo el territorio argentino. Mientras algunas regiones tienen mayores probabilidades de recibir lluvias por encima de lo normal, otras pueden registrar condiciones normales o incluso inferiores a las habituales.

Un escenario que exige seguir los pronósticos de corto plazo

Para San Luis, el panorama de primavera no implica una temporada de lluvias constantes, sino mayores posibilidades de que el acumulado trimestral se ubique dentro de lo normal o por encima de ese rango, acompañado por una mayor probabilidad de temperaturas inferiores a la media.

Por eso, el comportamiento concreto del tiempo seguirá dependiendo de los sistemas meteorológicos que atraviesen la provincia durante cada semana.

El episodio de lluvias y tormentas que afecta actualmente a distintas regiones del país constituye un ejemplo de esa dinámica. Este domingo 27, una ciclogénesis genera inestabilidad, fuertes vientos y lluvias en diferentes sectores, mientras que el lunes 28 se espera una expansión de las áreas afectadas.

Así, San Luis transita una primavera en la que el clima podría mostrar más humedad y temperaturas moderadas que las habituales, dentro de un escenario marcado por un episodio de El Niño de intensidad fuerte o muy fuerte.