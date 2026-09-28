Recuperaron valijas, mochilas y documentos robados a turistas en Villa de Merlo

Una pareja de turistas que se encontraba alojada en Villa de Merlo sufrió el robo de varias pertenencias durante su estadía y, tras un rastrillaje realizado por la Policía, parte de los elementos sustraídos pudo ser recuperada.

El hecho ocurrió en un complejo de cabañas ubicado en inmediaciones de las calles Lola Mora y Bella Vista. La pareja había llegado a la localidad el viernes 25 de septiembre y, luego de instalarse en el alojamiento, salió a recorrer la ciudad.

Al regresar, advirtieron que les faltaban distintos objetos y realizaron la correspondiente denuncia.

Encontraron los objetos entre la vegetación

A partir de la denuncia, efectivos del Departamento de Investigaciones de Villa de Merlo, dependiente de la Dirección General de Investigaciones, iniciaron distintas tareas de campo junto con personal de la Comisaría 26ª.

Los investigadores realizaron un rastrillaje en sectores cercanos al lugar donde se produjo el robo, ante la posibilidad de que los autores hubieran abandonado o descartado parte de los elementos sustraídos.

Durante las primeras horas del domingo fueron encontrados varios objetos ocultos entre la vegetación.

Entre las pertenencias recuperadas había mochilas, una valija, una agenda, anteojos y llaves, además de documentación personal y tarjetas pertenecientes a uno de los turistas.

Los elementos fueron restituidos a los turistas

Una vez comunicado el hallazgo a la Fiscalía, se realizaron las actuaciones correspondientes y se dispuso la restitución de los objetos recuperados a sus propietarios.

Sin embargo, no todas las pertenencias fueron encontradas, por lo que las tareas investigativas continúan.

La causa fue caratulada preventivamente como “Averiguación hurto” y quedó bajo la intervención de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 2 de la Tercera Circunscripción Judicial.

Buscan identificar a los responsables

La Policía continúa con las tareas para establecer cómo ocurrió el robo y determinar quiénes fueron los responsables.

Por el momento, no se informaron detenciones vinculadas con el hecho. La investigación apunta a recuperar las pertenencias que todavía faltan y reunir elementos que permitan identificar a los autores.

El episodio se produjo durante un fin de semana con movimiento turístico en Villa de Merlo, donde la seguridad de los visitantes vuelve a quedar bajo la atención de las autoridades y prestadores del sector.