Norris se disculpó con Colapinto tras pedir que lo suspendieran por el choque en Bakú

Lando Norris cambió el tono de sus críticas hacia Franco Colapinto y se disculpó con el piloto argentino después del fuerte cruce que protagonizaron tras el Gran Premio de Azerbaiyán. El británico había pedido que el argentino recibiera una carrera de suspensión por el accidente que terminó con los dos fuera de competencia.

El episodio ocurrió en la reanudación de la carrera en Bakú. Colapinto bloqueó los neumáticos al llegar a la primera curva y perdió el control de su Alpine, que impactó contra el auto de su compañero Pierre Gasly. El francés terminó golpeando al McLaren de Norris y los tres pilotos quedaron fuera de la competencia.

Después del abandono, Norris se mostró muy molesto y sostuvo que Colapinto debía recibir una sanción severa. Incluso llegó a plantear que una maniobra de ese tipo merecía una suspensión de una carrera y cuestionó que pilotos involucrados en accidentes así pudieran competir en la Fórmula 1.

Norris dio marcha atrás

Dos días después del incidente, el campeón del mundo decidió retractarse de sus dichos. Norris contó que le envió un mensaje privado a Colapinto para disculparse y reconoció que sus declaraciones fueron producto de la tensión del momento.

“Las emociones estaban a flor de piel, pero eso no es una excusa: me equivoqué”, expresó el piloto de McLaren en sus redes sociales. También admitió que él mismo cometió errores a lo largo de su carrera y que este tipo de situaciones forman parte de competir al límite.

Norris aseguró además que ambos pudieron hablar y llegar a un entendimiento. “Seguimos siendo buenos amigos y los dos estamos deseando volver a correr este fin de semana”, afirmó.

Colapinto, por su parte, había asumido la responsabilidad por el accidente y lo había definido como un “gran error”. El argentino recibió una sanción de cinco posiciones para la próxima carrera, luego de que la penalización de 10 segundos impuesta durante el Gran Premio se transformara en una pérdida de puestos en la grilla debido a su abandono.

Así, lo que comenzó como uno de los momentos de mayor tensión del fin de semana de Fórmula 1 terminó con un acercamiento entre los dos protagonistas. Ahora, ambos volverán a encontrarse en pista en la próxima fecha del campeonato.