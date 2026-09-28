Hissa recategorizó a otros 70 trabajadores municipales y el proceso ya alcanzó a 1212 agentes

El intendente de la ciudad de San Luis, Gastón Hissa, encabezó una nueva entrega de recategorizaciones para trabajadores municipales. En esta oportunidad, 70 agentes accedieron a una nueva categoría, mientras que algunos de ellos recibieron por segunda vez una mejora dentro del esquema de carrera administrativa.

El acto se realizó en la Sala de Situación de la Municipalidad y forma parte de un proceso que, según datos oficiales, ya alcanzó a 1.212 trabajadores de un universo de más de 1.300 agentes que cumplían con los requisitos, equivalente a aproximadamente el 95%.

Una nueva etapa del reordenamiento administrativo

Los trabajadores alcanzados por esta nueva instancia pertenecen a diferentes áreas de la comuna, entre ellas Intendencia, Legal y Técnica, Hacienda, Servicios Públicos y Vinculación y Cercanía con el Vecino.

Hissa sostuvo que la decisión apunta a ordenar la carrera administrativa y reconocer la trayectoria de los empleados de acuerdo con las normas vigentes.

El jefe comunal señaló que, al comenzar su gestión, encontró situaciones en las que trabajadores con mayor antigüedad permanecían durante años en categorías inferiores, mientras otros empleados con menos tiempo en la administración habían ingresado con categorías superiores.

En ese sentido, afirmó que el criterio aplicado busca que la categoría corresponda con la trayectoria y las condiciones establecidas por la normativa.

Qué impacto tiene la recategorización

El ascenso de categoría no se limita a una modificación administrativa. De acuerdo con lo explicado por el Municipio, también puede tener impacto sobre el salario básico, los adicionales, los aportes previsionales y la futura jubilación de los trabajadores.

En determinados casos, los empleados pueden avanzar varias categorías de manera simultánea, de acuerdo con su antigüedad y las condiciones previstas por la ordenanza.

Uno de los casos mencionados durante el acto fue el de una trabajadora que permaneció durante ocho años en la misma categoría. La situación fue presentada como un ejemplo de los casos que el programa busca corregir.

El Municipio anticipó nuevas recategorizaciones

Hissa sostuvo que el proceso tendrá continuidad y que se realizarán nuevas etapas hasta alcanzar a los trabajadores que reúnan las condiciones previstas.

El intendente también afirmó que el programa no responde al calendario electoral y que continuará durante los próximos años. La Municipalidad ya había informado en agosto que el proceso había alcanzado a 1.212 empleados y que se encontraba cerca de completar el universo previsto.

La recategorización se suma a otras medidas vinculadas con el personal municipal, como la provisión de indumentaria, el mantenimiento de los espacios de trabajo y el equipamiento necesario para la prestación de los servicios.

Con esta nueva etapa, la gestión municipal busca completar el reordenamiento de la carrera administrativa y avanzar con nuevas recategorizaciones para los agentes que todavía se encuentran en condiciones de acceder al beneficio.