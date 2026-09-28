Las exportaciones de San Luis crecieron 12,9% y alcanzaron US$397 millones

Las exportaciones de San Luis alcanzaron los US$397 millones durante el primer semestre de 2026, un crecimiento del 12,9% frente al mismo período del año pasado y una nueva mejora dentro del proceso de recuperación que comenzó después de la fuerte caída registrada en 2023.

El dato surge del informe de Origen Provincial de las Exportaciones elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En los primeros seis meses de 2023, la provincia había exportado US$299 millones. En 2024 el monto aumentó a US$336 millones, en 2025 llegó a US$352 millones y este año trepó hasta los US$397 millones. Así, en tres años las ventas externas crecieron 32,7%, casi US$100 millones adicionales.

La mejora, sin embargo, todavía no permitió superar el nivel alcanzado en el primer semestre de 2022, cuando San Luis había exportado aproximadamente US$420 millones.

Los cereales explican buena parte de las ventas

La estructura exportadora provincial continúa mostrando un marcado predominio de los productos primarios.

Ese segmento generó US$232 millones, seguido por las manufacturas de origen agropecuario, con US$100 millones, y las manufacturas de origen industrial, con US$66 millones. No se registraron exportaciones significativas dentro del rubro combustibles y energía.

Los productos primarios crecieron 16,7% interanual, mientras que las manufacturas agropecuarias avanzaron 20,4%.

El comportamiento fue diferente en el sector industrial: las manufacturas de origen industrial tuvieron una caída del 6,7% respecto del primer semestre de 2025.

Entre los productos puntuales, los cereales fueron nuevamente el principal rubro exportador de San Luis, con ventas por US$189 millones.

También se destacó el fuerte crecimiento de las semillas y frutos oleaginosos, que aumentaron 90,2% interanual y representaron el 10,1% del total exportado por la provincia.

En sentido contrario, los productos de molinería y sus preparaciones retrocedieron 4,1% y significaron alrededor del 4,4% de las ventas externas puntanas.

San Luis explicó el 15,7% de las exportaciones de Cuyo

La región Cuyo exportó US$2.520 millones durante los primeros seis meses del año, un incremento del 14,1% respecto de 2025.

San Juan encabezó las ventas regionales con US$1.284 millones y una participación del 50,9%. Mendoza exportó US$840 millones y concentró el 33,3%, mientras que San Luis aportó el 15,7% del total cuyano.

El crecimiento puntano del 12,9% quedó así levemente por debajo del promedio de Cuyo.

La diferencia es todavía mayor cuando se compara con la evolución general del país.

Las exportaciones argentinas de bienes alcanzaron los US$49.511 millones en el primer semestre, con una suba interanual del 24,6%. Las cinco regiones económicas registraron aumentos durante el período.

La Patagonia aumentó 51,7% y el Noroeste 68,2%, impulsados principalmente por energía y minería, mientras que la región Pampeana creció 15,2%, Cuyo 14,1% y el Nordeste 14,6%.

El cambio en la composición nacional también muestra el peso creciente de las provincias energéticas. Neuquén exportó US$4.304 millones durante el semestre y Santa Cruz US$2.150 millones, con fuertes incrementos interanuales.

Para San Luis, los datos dejan una fotografía con dos caras. La provincia consolida tres años seguidos de recuperación exportadora y ya vende al exterior casi US$100 millones más que en 2023, pero mantiene una estructura fuertemente concentrada en productos primarios y avanza a un ritmo menor que el promedio nacional.

El próximo desafío será sostener el crecimiento y, al mismo tiempo, aumentar el peso de los productos con mayor elaboración dentro de una canasta exportadora que hoy encuentra en los cereales su principal fuente de divisas.