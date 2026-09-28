La sífilis volvió a crecer en San Luis y aumentaron 23% los casos en embarazadas

La sífilis volvió a mostrar una tendencia ascendente en San Luis durante 2026, con un incremento del 18% en los casos relevados y una situación especialmente sensible entre las personas gestantes, donde la suba llegó al 23%.

Los datos adquieren relevancia porque la provincia había cerrado 2025 con una evolución diferente. El Boletín Epidemiológico Nacional había contabilizado una reducción del 18% durante ese año, al pasar de 714 a 591 notificaciones en comparación con 2024.

Ahora, las cifras informadas por el Servicio de VIH, Infecciones de Transmisión Sexual y Hepatitis Virales del Ministerio de Salud provincial vuelven a encender una señal de atención.

“En los últimos seis o siete años se ve que viene creciendo y no hay forma de sostenerla. Incluso le pusieron ‘la gran infección rebelde’”, explicó Juan Millán, responsable del área.

La preocupación se concentra principalmente en adolescentes y adultos jóvenes. A nivel nacional ocurre algo similar: durante 2025, el 76% de los casos de sífilis correspondió a personas de entre 15 y 39 años, mientras que el grupo de 20 a 24 registró la mayor tasa de incidencia.

El aumento entre las embarazadas

El escenario que Salud provincial sigue con mayor atención es el de las personas gestantes.

Según los datos brindados por Millán, durante 2026 fueron detectados 159 casos de sífilis en embarazadas, lo que representa un incremento del 23%.

A partir de esos diagnósticos, nueve recién nacidos permanecen bajo seguimiento médico para determinar si se produjo transmisión durante el embarazo.

Que un bebé nazca de una persona con sífilis no significa automáticamente que esté infectado. Por eso, cuando existe riesgo, los equipos médicos realizan análisis y controles posteriores para confirmar o descartar la denominada sífilis congénita.

La infección no tratada durante el embarazo puede provocar complicaciones graves, entre ellas aborto espontáneo, muerte fetal, parto prematuro o problemas de salud en el recién nacido. Algunos bebés infectados, además, pueden nacer sin síntomas y desarrollarlos posteriormente.

Cómo se transmite la sífilis

La sífilis es causada por la bacteria Treponema pallidum y se contagia principalmente mediante contacto directo con una lesión infecciosa durante relaciones sexuales vaginales, anales u orales.

También puede transmitirse durante el embarazo al bebé.

Un beso o un contacto cotidiano no constituyen por sí mismos una vía habitual de transmisión. El contagio mediante un beso puede producirse únicamente cuando existe contacto directo con una lesión de sífilis localizada en la boca o los labios.

Uno de los problemas de la enfermedad es que sus primeras manifestaciones pueden pasar inadvertidas.

En la fase inicial puede aparecer una úlcera o llaga generalmente indolora en genitales, ano, boca u otro sitio de ingreso de la bacteria. La lesión puede desaparecer sola, pero eso no significa que la infección se haya curado.

Posteriormente pueden aparecer erupciones cutáneas, incluso en las palmas de las manos y plantas de los pies, fiebre, cansancio, dolor de garganta, inflamación de ganglios o caída del cabello.

Sin tratamiento, la infección puede permanecer latente durante años y en determinados pacientes avanzar hacia formas graves que afectan el sistema nervioso, el cerebro, los ojos, los oídos, el corazón u otros órganos.

Una infección curable

Pese al crecimiento de los casos, la sífilis presenta una característica central: puede diagnosticarse mediante estudios sencillos y tiene un tratamiento eficaz con penicilina.

El esquema depende de la etapa de la infección. Cuando se determina que fue adquirida recientemente puede requerirse una sola aplicación, mientras que en otros cuadros se indican dosis adicionales bajo supervisión médica.

Ante un diagnóstico también resulta necesario evaluar a las parejas o contactos sexuales recientes para cortar la cadena de transmisión y evitar reinfecciones.

El Ministerio de Salud de la Nación informó que en 2025 se registraron 46.799 casos, con una tasa de 117,2 por cada 100 mil habitantes y una tendencia nacional que mantiene un crecimiento sostenido desde hace más de una década.

Para San Luis, el cambio entre la caída registrada durante 2025 y el nuevo incremento informado en 2026 refuerza la necesidad de sostener los testeos, el uso de preservativo y los controles durante el embarazo. La infección tiene cura, pero el diagnóstico temprano resulta decisivo para evitar complicaciones y, especialmente, impedir la transmisión al recién nacido.