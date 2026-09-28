El titular de la UIA destacó la política industrial de Poggi y pidió más competitividad

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, destacó la política productiva que lleva adelante el Gobierno de San Luis luego de mantener una reunión de trabajo con el gobernador Claudio Poggi y representantes de las cámaras industriales de la provincia.

“Fue una reunión excelente y la verdad que es muy reconfortante ver un gobernador que tiene una mirada tan industrialista”, sostuvo el dirigente empresario al finalizar el encuentro realizado el viernes en el Salón Blanco de Casa de Gobierno.

La visita formó parte de una agenda federal de la UIA y reunió también al ministro de Desarrollo Productivo Sustentable, Federico Trombotto; al presidente de la Cámara Industrial de San Luis, Eduardo Mirengo; al vicepresidente de la Cámara Industrial de Villa Mercedes, Gerardo Lauret; empresarios y funcionarios provinciales.

Durante la reunión, Poggi presentó los principales lineamientos de su gestión vinculados con Educación y Trabajo y repasó diferentes políticas destinadas al desarrollo productivo.

Entre los temas expuestos aparecieron el acceso al crédito, la infraestructura, la litigiosidad laboral, la formación educativa y las condiciones necesarias para mejorar la competitividad de las empresas.

Rappallini sostuvo que esos factores forman parte de los problemas centrales que debe abordar cualquier política industrial.

“Abordó todos los temas que impactan en la industria y en la competitividad”, señaló el presidente de la UIA, quien también manifestó coincidencias con la necesidad de generar condiciones para una industria con mayor capacidad de competir.

Agua, energía y financiamiento

Poggi también presentó ante los empresarios los avances del Plan Maestro del Agua y del Plan Maestro de Energía, dos proyectos que el Ejecutivo provincial considera centrales para acompañar futuras inversiones y ampliar la infraestructura productiva.

A eso se sumó el trabajo que la Provincia desarrolla junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) y distintas iniciativas orientadas a la generación de valor agregado dentro de San Luis.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la relación entre el sector público y el privado.

Rappallini planteó que el papel de las empresas es “invertir, generar empleo, producir y exportar”, mientras que asignó al Estado la responsabilidad de generar condiciones que permitan mejorar la competitividad.

El dirigente también destacó el vínculo que mantienen las cámaras industriales locales con los funcionarios provinciales y señaló que empresarios de San Luis valoraron la posibilidad de acceder directamente a las distintas áreas del Gobierno ante consultas o propuestas.

Una invitación para Poggi

Tras el encuentro, Trombotto aseguró que la reunión permitió intercambiar posiciones sobre el presente y el futuro industrial de la provincia y confirmó que los representantes de la UIA invitaron a Poggi a participar próximamente de una reunión de su Comité Ejecutivo en Buenos Aires.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la estrategia apunta a consolidar la articulación público-privada y generar condiciones para nuevas inversiones, mayor producción y creación de empleo.

La valoración de Rappallini representa la posición expresada por el titular de la UIA luego del encuentro. El desafío hacia adelante estará en cómo esas políticas de infraestructura, crédito y formación se traducen en nuevas inversiones, expansión industrial y puestos de trabajo, en un escenario nacional en el que la competitividad continúa siendo una de las principales preocupaciones del sector empresario.