El dólar blue abre a $1.560 y el tarjeta supera los $2.000 este lunes

El dólar blue arranca este lunes 28 de septiembre a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, sin modificaciones respecto del cierre del viernes y con una diferencia reducida frente al tipo de cambio oficial.

En el Banco Nación, la última cotización disponible ubicaba al dólar estadounidense en $1.495 para la compra y $1.545 para la venta, valores correspondientes al cierre del viernes 25 y que funcionaban como referencia antes de la actualización de las pizarras de este lunes.

De esa manera, tomando el precio vendedor, el blue se ubica apenas $15 por encima del oficial minorista, una diferencia cercana al 1%.

La atención también estará puesta sobre los dólares financieros después de una semana marcada por una mayor demanda de divisas y presión sobre los distintos segmentos del mercado.

A primera hora, el dólar MEP tenía como referencia una compra de $1.544,30 y una venta de $1.557,30, prácticamente alineado con el valor del paralelo.

El contado con liquidación (CCL), utilizado para girar fondos al exterior mediante operaciones con activos financieros, se mantenía considerablemente más arriba: alrededor de $1.615 para la compra y $1.616,60 para la venta.

El dólar tarjeta supera los $2.000

Para consumos realizados con tarjeta en moneda extranjera, la cotización de referencia se ubica en $2.008,50, como resultado de aplicar la percepción correspondiente sobre el tipo de cambio oficial minorista.

Así quedan las principales referencias al comienzo de la jornada:

Dólar blue: $1.540 compra y $1.560 venta.

$1.540 compra y $1.560 venta. Dólar oficial: $1.495 compra y $1.545 venta.

$1.495 compra y $1.545 venta. Dólar MEP: $1.544,30 compra y $1.557,30 venta.

$1.544,30 compra y $1.557,30 venta. Dólar CCL: alrededor de $1.615 compra y $1.616,60 venta.

alrededor de $1.615 compra y $1.616,60 venta. Dólar tarjeta: $2.008,50 para la venta.

El mercado llega al inicio de la semana después de que el viernes el dólar minorista del Banco Nación avanzara hasta $1.545, en una rueda en la que también aumentó la demanda en el segmento mayorista y los tipos de cambio financieros continuaron por encima de los $1.500.

Con una brecha muy acotada entre el oficial, el MEP y el blue, la evolución del CCL y del mercado mayorista será uno de los principales indicadores a seguir durante este lunes, una vez que comience plenamente la operatoria financiera.