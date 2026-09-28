San Luis arranca la semana con alerta por tormentas, viento y descenso térmico

San Luis comenzará la semana con un cambio marcado en las condiciones del tiempo, después de varios días con temperaturas elevadas. Para este lunes se esperan tormentas, viento del sur y un descenso térmico que dejará máximas alrededor de los 23°C.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por tormentas para sectores de la provincia, dentro de una amplia zona del centro y norte del país alcanzada por condiciones de inestabilidad. Este nivel de advertencia contempla fenómenos que pueden generar daños localizados o interrupciones temporarias de las actividades.

Por su parte, la Red de Estaciones Meteorológicas de San Luis anticipó que el cielo estará entre parcial y mayormente nublado, con lluvias y tormentas aisladas principalmente sobre la franja este durante el día.

La inestabilidad podría aumentar con el paso de las horas.

Según la REM, hacia la noche y durante la madrugada del martes las precipitaciones y tormentas tenderán a extenderse hacia gran parte del territorio provincial.

Las temperaturas mínimas rondarán los 11°C, con los registros más bajos previstos hacia la noche, mientras que las máximas alcanzarán en promedio los 23°C.

El contraste será importante respecto de las jornadas anteriores, cuando distintos puntos de San Luis superaron los 30°C.

Viento del sur y ráfagas fuertes

El viento también será protagonista durante buena parte de la jornada.

Soplará desde el cuadrante sur con velocidades de entre 12 y 38 kilómetros por hora, aunque en la región central las ráfagas podrían alcanzar aproximadamente los 60 kilómetros por hora, especialmente en torno al mediodía.

La combinación de viento, descenso térmico y nubosidad marcará el ingreso de una masa de aire más fresca sobre la provincia.

En la ciudad de San Luis, los pronósticos nacionales ubican las temperaturas de este lunes alrededor de los 22°C de máxima, con chances de precipitaciones durante distintos momentos del día.

Cómo seguirá el martes

Para el martes se espera que las temperaturas continúen contenidas.

La REM anticipa una mínima promedio de 8°C y una máxima de 21°C, con cielo entre mayormente despejado y parcialmente nublado.

Persistirá, sin embargo, el viento del sector sureste, con posibilidad de ráfagas fuertes especialmente en las regiones centro y norte.

La estabilidad no sería definitiva. Para el miércoles, el organismo provincial vuelve a anticipar condiciones inestables, con posibles lluvias y tormentas en sectores del centro y norte de San Luis y temperaturas máximas cercanas a los 21°C.

El comienzo de la semana estará así marcado por el final del período de calor de los últimos días y el regreso de la inestabilidad, con tormentas, viento y un descenso de aproximadamente diez grados en las temperaturas máximas en distintos sectores de la provincia.