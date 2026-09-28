El Gobierno declaró feriado nacional el 9 de noviembre por la visita de León XIV

El Gobierno nacional oficializó un nuevo feriado para el lunes 9 de noviembre de 2026 en todo el territorio argentino, con motivo de la visita del papa León XIV, quien permanecerá en el país entre el 8 y el 11 de ese mes.

La decisión fue establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei junto con sus ministros.

Para San Luis y el resto de las provincias, el lunes 9 será el único feriado adicional dispuesto por la visita papal.

El esquema cambia en las jurisdicciones donde León XIV desarrollará actividades presenciales. El martes 10 de noviembre será feriado exclusivamente en Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 será feriado solamente en la provincia de Buenos Aires.

Según los fundamentos del decreto, la medida busca facilitar los operativos de seguridad, logística y circulación ante la cantidad de personas que se espera movilizar durante las actividades del pontífice.

Cuatro días de León XIV en Argentina

La agenda publicada oficialmente por el Vaticano establece que León XIV llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre a las 16:30, procedente de Uruguay. Ese mismo día será recibido oficialmente y mantendrá un encuentro con el Presidente en la Casa Rosada.

El lunes 9, jornada declarada feriado nacional, visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y celebrará a las 11:30 una misa en el Monumento de los Españoles.

Durante la tarde tendrá actividades en la Universidad Católica Argentina, un encuentro con representantes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas y, posteriormente, celebrará vísperas en la Catedral Metropolitana.

El martes 10 viajará a Córdoba. Está prevista una misa a las 10 en la Escuela de Aviación Militar y, durante la tarde, un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Córdoba.

Después regresará a Buenos Aires para encabezar a las 20:15 una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

El miércoles 11 visitará a las 8 el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y, a las 10, celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La ceremonia de despedida está prevista para las 13:30 en Ezeiza y una hora más tarde partirá hacia Lima, donde continuará su viaje apostólico por Sudamérica.

Una unidad especial para organizar la visita

El decreto también creó dentro de la Jefatura de Gabinete la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”.

Ese organismo tendrá a su cargo la coordinación de los operativos de seguridad, logística, infraestructura, emergencias, protocolo y relaciones institucionales. También podrá impulsar contrataciones y aprobar los gastos directamente vinculados con la organización de la visita.

La Unidad tendrá una duración máxima de 12 meses, aunque podrá disolverse antes una vez cumplidos sus objetivos. Su titular tendrá rango de secretario y ejercerá el cargo ad honorem. También se crearán coordinaciones especiales con rango de subsecretaría, igualmente sin remuneración por esas funciones.

Los gastos derivados del operativo serán afrontados con partidas vigentes de la Jefatura de Gabinete.

El Poder Ejecutivo justificó la utilización de un DNU por la proximidad de la visita y la necesidad de instrumentar anticipadamente los operativos. El decreto deberá ser remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que interviene en el control de los decretos de necesidad y urgencia.

La llegada de León XIV tendrá además un fuerte significado histórico. Será la primera visita de un pontífice a la Argentina desde Juan Pablo II en 1987, y durante cuatro días concentrará actividades institucionales, religiosas y multitudinarias en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Para San Luis, el impacto concreto en el calendario será claro: el lunes 9 de noviembre será feriado nacional, mientras que el martes 10 y el miércoles 11 se mantendrán como jornadas habituales en la provincia.