Detuvieron a un hombre de 34 años por la muerte de un vecino en el barrio La República

Un hombre de 34 años fue detenido este lunes en el barrio La República de la ciudad de San Luis, en el marco de la investigación por la muerte de un hombre de 59 años, quien habría sido atacado con una piedra en la cabeza durante la tarde del domingo.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Departamento de Investigaciones San Luis, en colaboración con el Departamento de Homicidios, luego de que la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 5 de la Primera Circunscripción Judicial ordenara la detención del sospechoso.

El ataque ocurrió el domingo

El hecho se registró durante la tarde del domingo en inmediaciones de las manzanas 42 y 43 del barrio La República. Un alerta ingresó al Centro de Operaciones Policiales y permitió que efectivos se trasladaran hasta el lugar.

Al llegar, los policías encontraron a un hombre de 59 años tendido en el suelo y aparentemente sin signos vitales. El personal médico que acudió posteriormente constató su fallecimiento.

De acuerdo con el testimonio aportado por una vecina que realizó el llamado al 911, la víctima habría sido atacada por otro hombre, quien le habría pegado en la cabeza con una piedra. Siempre según ese relato, después de la agresión el hombre cayó al suelo y el atacante escapó.

El sospechoso era conocido de la víctima

La esposa del hombre fallecido manifestó ante los efectivos que el presunto agresor sería una persona conocida de la víctima, con quien mantenían problemas de vieja data.

A partir de las primeras tareas investigativas, la Policía logró identificar y localizar al sospechoso en un domicilio ubicado en la manzana 3 del mismo barrio. Fue detenido durante la mañana de este lunes y trasladado a una dependencia policial.

La causa quedó en manos de la Justicia

El hombre de 34 años quedó a disposición de la Justicia provincial, mientras continúa la investigación para determinar con precisión cómo ocurrió el ataque y establecer las circunstancias que derivaron en la muerte del hombre de 59 años.

Hasta el momento, la detención constituye una medida dentro de la investigación y no implica una condena ni determina por sí misma la responsabilidad penal del sospechoso.

La Fiscalía deberá avanzar ahora con las medidas correspondientes para reconstruir el episodio y definir la situación procesal del detenido.