Merlo se prepara para diez días de fe y tradición con la fiesta de Nuestra Señora del Rosario

Villa de Merlo se prepara para vivir una de las celebraciones más arraigadas de su calendario religioso y cultural. Desde este lunes 28 de septiembre y hasta el miércoles 7 de octubre, vecinos, familias, peregrinos y visitantes participarán de la Novena Patronal en honor a Nuestra Señora del Rosario.

Durante diez jornadas, la comunidad se reunirá alrededor de distintas actividades de oración y encuentro, en una tradición que forma parte de la identidad de la Villa y que cada año convoca a personas de distintos puntos del Valle del Conlara.

Diez días de celebraciones

El programa contempla tres momentos principales durante cada jornada. A las 7:00 se realizará el Rosario de la Aurora; a las 19:00 habrá adoración y confesiones, mientras que a las 20:00 se celebrará la Santa Misa y la novena.

La propuesta busca mantener viva una tradición que atraviesa generaciones y que, además de su dimensión religiosa, forma parte del patrimonio cultural de Villa de Merlo.

La celebración tiene como escenario a uno de los espacios históricos de la localidad. La Capilla Histórica Nuestra Señora del Rosario, ubicada en Pbro. Becerra 671, es una construcción de origen colonial que data de alrededor de 1720 y fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1961.

El primer Rosario Criollo

Una de las principales novedades de esta edición será la realización, por primera vez, de un Rosario Criollo, una propuesta que buscará unir la devoción religiosa con expresiones de la cultura tradicional argentina.

La iniciativa incorporará la participación de agrupaciones gauchas y centros tradicionalistas, en una celebración que vinculará espiritualidad, música, identidad y patrimonio cultural. Según el programa difundido, la propuesta tendrá como escenario el entorno del Templo Mayor.

De esta manera, la fiesta patronal sumará una expresión vinculada con las raíces culturales de la región y ampliará una celebración que año tras año reúne a distintas generaciones.

El 7 de octubre será la jornada central

El miércoles 7 de octubre, día de Nuestra Señora del Rosario, llegará el momento central de los festejos.

A las 16:30 se celebrará la Santa Misa y posteriormente tendrá lugar la tradicional procesión. La imagen de la Virgen recorrerá las calles de la Villa acompañada por fieles y familias.

La jornada también incorporará un desfile gaucho, mientras que la comunidad parroquial preparará propuestas gastronómicas cuyos fondos estarán destinados al sostenimiento de las actividades pastorales.

Fe y patrimonio cultural

La fiesta patronal forma parte de una propuesta más amplia de turismo religioso que permite conocer otra dimensión de Villa de Merlo, más allá de sus paisajes serranos, senderos y miradores.

La Secretaría de Turismo local incluye a Nuestra Señora del Rosario dentro de sus experiencias de fe, junto con otros templos, capillas y oratorios que forman parte de la historia e identidad merlina.

En ese sentido, la celebración de octubre combina una expresión de fe con una tradición comunitaria que se mantiene vigente. Durante diez días, la Villa volverá a encontrarse alrededor de una costumbre que forma parte de su historia y que cada año suma nuevos participantes.

Así, entre las sierras y en plena primavera, Merlo se prepara para vivir diez días de oración, tradición, cultura y encuentro, con la celebración de Nuestra Señora del Rosario como uno de los acontecimientos centrales de su calendario religioso.