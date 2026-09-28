San Luis coordina con Nación el operativo de seguridad por la visita de León XIV

San Luis comenzó a definir el operativo preventivo que desplegará durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Aunque la provincia no será sede de actividades oficiales del Pontífice, tendrá participación en el esquema de seguridad debido al posible desplazamiento de peregrinos y fieles por sus rutas nacionales y provinciales.

En ese marco, la ministra de Seguridad de San Luis, Nancy Sosa, y su par de la Nación, Alejandra Monteoliva, firmaron un convenio de cooperación para coordinar acciones de seguridad y logística vinculadas con la visita apostólica. El acuerdo se concretó durante la III Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior, realizada el 18 de septiembre en San Juan.

Controles y asistencia en las rutas

La planificación contempla especialmente los corredores utilizados por peregrinos provenientes de Mendoza, San Juan y otras provincias, además de las personas que puedan ingresar al país desde Chile y continuar su viaje hacia Córdoba u otros puntos incluidos en el recorrido papal.

Entre las medidas previstas se encuentran controles de tránsito y alcoholemia, asistencia vial, prevención de siniestros y puntos de descanso e hidratación.

También se contempla el apoyo sanitario, controles sobre los servicios de transporte, estacionamientos de contingencia y asistencia para quienes realicen el trayecto en bicicleta, motocicleta o a pie.

El dispositivo incluirá además refuerzos en las comunicaciones y el monitoreo operativo, junto con la disponibilidad de recursos humanos y materiales para responder ante eventuales contingencias climáticas o emergencias.

Trabajo conjunto con Mendoza y San Juan

La organización tendrá un componente regional. San Luis coordinará acciones con Mendoza y San Juan para intercambiar información y estimar el flujo de peregrinos que podrían utilizar las rutas puntanas durante los días de la visita.

El Ministerio de Seguridad provincial también prevé reuniones con autoridades de la Iglesia Católica de San Luis, con el objetivo de conocer las actividades que puedan desarrollarse localmente y dimensionar el movimiento de personas.

De esta manera, la provincia busca anticipar los principales puntos de circulación y establecer mecanismos de asistencia para quienes atraviesen el territorio en dirección a las actividades previstas para la visita papal.

Un operativo de alcance federal

La planificación de San Luis se integra al esquema federal dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Nación. La normativa nacional estableció un Comando Unificado Federal para planificar y coordinar los despliegues especiales de seguridad vinculados con la visita de León XIV en distintos puntos del país.

La visita del Pontífice a la Argentina forma parte de su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú. El tramo argentino está previsto entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, por lo que las provincias ubicadas en los principales corredores de circulación comenzaron a definir sus propios dispositivos preventivos.

En el caso de San Luis, el desafío estará centrado en acompañar el tránsito de peregrinos y garantizar condiciones de seguridad en las rutas durante un movimiento extraordinario de personas hacia los principales puntos de la agenda papal.