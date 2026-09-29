Detuvieron a un joven de 18 años buscado por un ataque con arma blanca en San Luis

Un joven de 18 años fue detenido en la ciudad de San Luis en el marco de una causa por lesiones con arma blanca, daños y violación de domicilio. Sobre él pesaba un pedido de captura solicitado por la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N°5.

La detención fue concretada este lunes por efectivos del Departamento de Investigaciones San Luis, luego de distintas tareas destinadas a establecer dónde se encontraba.

Finalmente, los policías lograron localizarlo en inmediaciones de la manzana 70 del barrio Eva Perón y lo pusieron a disposición de la Justicia.

La investigación se remonta a la noche del 13 de agosto, cuando se produjo un violento episodio en una vivienda situada en cercanías de las calles Almirante Brown y Los Inmigrantes.

Según la información policial, el ahora detenido habría llegado al lugar junto con un adolescente de 17 años y un hombre de 24. Entre ellos y las personas que se encontraban en la casa existirían conflictos previos.

Los propietarios denunciaron que el grupo arrojó piedras contra el inmueble y provocó daños. En medio de la situación se produjo una pelea y el dueño de la vivienda resultó herido.

Tras una alerta al Centro de Operaciones Policiales, efectivos se dirigieron hasta el lugar y demoraron inicialmente al hombre de 24 años.

Los otros dos involucrados ya se habían retirado, aunque fueron interceptados posteriormente sobre avenida Ejército de los Andes al 1300.

Durante el procedimiento, los policías también encontraron y secuestraron un arma blanca en la vereda de la vivienda, elemento que quedó incorporado a la investigación.

Uno de los acusados ya está con prisión preventiva

Los dos mayores fueron trasladados en aquella oportunidad a la Comisaría Sexta, mientras que el adolescente de 17 años quedó bajo intervención de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia.

La situación procesal de los tres tomó luego caminos diferentes.

El hombre de 24 años quedó detenido y posteriormente el Juzgado de Garantía N°1 le dictó prisión preventiva.

El joven de 18 años recuperó inicialmente la libertad, al igual que el adolescente por disposición del Juzgado de Familia de turno.

Sin embargo, la investigación continuó y la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N°5 solicitó posteriormente la captura del joven que ahora fue localizado en el barrio Eva Perón.

Con la nueva detención, la Justicia deberá avanzar sobre su situación procesal y determinar cuál fue concretamente su participación en el episodio. Los hechos atribuidos continúan bajo investigación y las responsabilidades individuales deberán establecerse durante el proceso judicial.