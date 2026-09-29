Suspendieron la atención programada en el Sanatorio Ramos Mejía por falta de pago

Los profesionales del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Sanatorio Ramos Mejía mantienen suspendida la atención programada debido a una serie de haberes que, según denunciaron, permanecen impagos.

El reclamo fue formalizado mediante notas dirigidas a Diagnóstico Médico por Imágenes SAS. Entre los conceptos adeudados figuran el sueldo correspondiente a agosto de 2026, guardias activas realizadas desde enero y los aguinaldos de diciembre de 2025 y junio de este año.

Ante la falta de regularización, los profesionales resolvieron suspender desde el miércoles 23 de septiembre la atención de estudios programados. La medida continuaba vigente este lunes, de acuerdo con la información publicada por El Chorrillero.

Qué prestaciones continúan

Los trabajadores aclararon que la medida no afecta las urgencias ni a los pacientes internados.

El personal mantiene sus horarios laborales y continúa garantizando la asistencia de aquellas situaciones que no admiten demora. Durante el fin de semana también se mantuvieron las prestaciones de urgencia, la atención de internados y las funciones correspondientes a la guardia pasiva.

De esta manera, el reclamo apunta específicamente a las prestaciones programadas, mientras se sostiene la atención de los casos considerados urgentes.

Reclaman una respuesta formal

En una segunda nota presentada el 25 de septiembre, los profesionales ratificaron la medida y señalaron que hasta ese momento no se había concretado el pago del sueldo reclamado ni habían recibido una respuesta formal por escrito.

Los trabajadores plantearon que mantendrán la suspensión hasta que se efectivice el salario de agosto y se establezca un acuerdo concreto, formal y con plazos de cumplimiento para los demás conceptos adeudados.

El conflicto continúa abierto

Ante la falta de una solución, los profesionales dejaron asentado que se reservan el derecho de avanzar con las medidas administrativas, gremiales o legales que correspondan si persiste el incumplimiento.

Por el momento, la atención programada del Servicio de Diagnóstico por Imágenes continúa suspendida, mientras se mantiene la cobertura de urgencias y de los pacientes internados.