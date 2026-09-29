La UNSL lanzó un Portal de Transparencia con datos de presupuesto, salarios y auditorías

La Universidad Nacional de San Luis (UNSL) presentó su nuevo Portal de Transparencia, una plataforma que reúne en un mismo espacio información económica, administrativa y de gestión de la institución.

El nuevo sitio permite consultar datos sobre presupuesto y ejecución de fondos, escalas salariales, personal, autoridades, contrataciones, becas, subsidios, declaraciones juradas, auditorías y normativa, entre otros contenidos de carácter público.

La herramienta fue presentada por el rector Raúl Gil y la vicerrectora Claudia Brusasca, quienes explicaron que el objetivo es facilitar el acceso a información que anteriormente se encontraba distribuida entre distintas áreas y páginas de la Universidad.

Una herramienta basada en la Ley de Acceso a la Información

El Portal fue desarrollado en cumplimiento de la Ley Nacional 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública y forma parte de las políticas institucionales de transparencia de la UNSL.

La plataforma está organizada en dos grandes áreas. La denominada Transparencia Activa, que representa el 90% del índice establecido por la Agencia de Acceso a la Información Pública, concentra la información que la institución está obligada a publicar.

La segunda sección es la Transparencia Proactiva, que representa el 10% restante e incorpora información que la Universidad decide publicar voluntariamente. Allí se incluyen, entre otros contenidos, políticas institucionales, estadísticas e informes de gestión.

Presupuesto, salarios y declaraciones juradas

Entre los datos disponibles se encuentra la información correspondiente al presupuesto y su ejecución de los últimos cuatro años, además de las transferencias de fondos, becas y subsidios.

También pueden consultarse las escalas salariales y convenios correspondientes al personal docente y no docente, las autoridades y sus designaciones, el organigrama institucional y la información vinculada con las declaraciones juradas.

El portal incorpora además datos sobre compras y contrataciones, auditorías, evaluaciones y convenios celebrados por la Universidad. También existe un apartado destinado a las solicitudes de información pública que no se encuentren disponibles en la plataforma.

La UNSL reconoció una deuda en materia de transparencia

Durante la presentación, la vicerrectora explicó que la Universidad ya disponía de buena parte de la información, pero que los datos estaban distribuidos en diferentes áreas y resultaba más difícil localizarlos.

Brusasca también señaló que la Agencia de Acceso a la Información Pública evalúa periódicamente a las instituciones y que el índice de transparencia que registraba la UNSL antes de la implementación del portal se encontraba por debajo del promedio de las instituciones evaluadas.

La nueva herramienta apunta precisamente a ordenar y centralizar esos contenidos para que puedan ser encontrados de manera más sencilla, completa y periódica.

Un portal para consultar cómo se utilizan los fondos públicos

El rector Raúl Gil destacó durante el lanzamiento que la Universidad es financiada con recursos públicos y vinculó la nueva plataforma con la obligación institucional de brindar información a la sociedad.

En ese sentido, sostuvo que las decisiones adoptadas por la gestión universitaria son auditables y están a disposición de cualquier persona interesada. La Universidad también informó que cuenta con una Unidad de Auditoría Interna.

El Portal de Transparencia queda integrado al nuevo sitio oficial de la UNSL y busca convertirse en una herramienta de consulta permanente para estudiantes, docentes, trabajadores universitarios, periodistas y ciudadanos interesados en conocer el funcionamiento y el uso de los recursos de la institución.