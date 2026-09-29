Murió Juan Carlos Pagotto, senador de La Libertad Avanza por La Rioja

El senador nacional de La Libertad Avanza por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, murió este martes a los 74 años. El legislador fue encontrado sin vida en su vivienda de la capital provincial y las autoridades iniciaron actuaciones para determinar las circunstancias del fallecimiento.

La noticia fue confirmada por fuentes oficiales y generó repercusiones dentro del Senado y en distintos sectores de la política nacional. Pagotto había participado la semana pasada de la última sesión de la Cámara Alta.

Su último paso por el Senado

El senador había participado el jueves pasado de una sesión en la que el oficialismo consiguió aprobar, con modificaciones, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la reducción de subsidios correspondientes al régimen de Zonas Frías.

Pagotto había asumido su banca en diciembre de 2023, luego de las elecciones que llevaron a Javier Milei a la Presidencia. Durante 2026 ocupaba la presidencia de la Comisión de Acuerdos del Senado, uno de los espacios estratégicos de la Cámara Alta por su intervención en el tratamiento de pliegos para designaciones judiciales.

Abogado y con trayectoria política en La Rioja

Pagotto había nacido en Mendoza en 1952, era abogado y desarrolló buena parte de su trayectoria profesional y política en La Rioja.

Antes de llegar al Senado nacional había sido diputado provincial por el departamento Chilecito entre 1993 y 1997. Tras varios años alejado de los cargos públicos, regresó a la actividad política dentro del espacio de La Libertad Avanza.

Su llegada al Congreso se produjo junto con la expansión nacional del espacio encabezado por Milei y pasó a integrar la bancada oficialista en la Cámara Alta.

La investigación sobre su muerte

Hasta el momento, las autoridades no habían informado oficialmente las circunstancias precisas del fallecimiento. El cuerpo fue encontrado en su domicilio y se iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer la causa de la muerte.

Algunas versiones periodísticas posteriores mencionaron un posible infarto, pero ese dato no fue presentado de manera uniforme en las primeras comunicaciones oficiales, por lo que la causa debe mantenerse como materia de investigación hasta contar con confirmación oficial.

Repercusiones en la política nacional

La muerte del senador provocó mensajes de pesar de dirigentes de distintos espacios políticos.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, expresó sus condolencias a la familia y destacó su trayectoria dentro del espacio libertario. También manifestó su pesar el jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo.

La banca que deja vacante Pagotto deberá ser ocupada por el reemplazante correspondiente según la normativa electoral y parlamentaria. En las primeras informaciones sobre la sucesión aparece Alejandro Cruz Antúnez, quien integraba la lista de La Libertad Avanza como suplente.

Con su fallecimiento, el Senado pierde a uno de los integrantes que había adquirido mayor protagonismo dentro del oficialismo durante los últimos años, particularmente por su participación en comisiones vinculadas con la actividad legislativa y judicial.