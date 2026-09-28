Bartolomé Abdala estará 3 días a cargo de la Presidencia por los viajes de Milei y Villarruel

El senador nacional por San Luis, Bartolomé Abdala, volverá a quedar transitoriamente a cargo de la Presidencia de la Nación debido a la ausencia simultánea del presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quienes viajarán al exterior por compromisos oficiales.

Abdala, en su condición de presidente provisional del Senado, asumirá las funciones del Poder Ejecutivo desde el martes por la noche, cuando Milei parta rumbo a París para participar de la Argentina Week, y permanecerá en esa función hasta el regreso del mandatario, previsto para el sábado 3 de octubre.

La situación está contemplada por la Ley 20.972, que establece el mecanismo de acefalía para los casos en que el Presidente y el Vicepresidente se encuentren simultáneamente fuera del país.

En ese escenario, la conducción transitoria del Poder Ejecutivo recae en el presidente provisional del Senado. Abdala ocupa actualmente ese cargo, por lo que será quien ejerza temporalmente las funciones presidenciales.

El senador permanecerá en la Ciudad de Buenos Aires y, según lo informado, continuará trabajando desde su despacho del Senado mientras dure el interinato.

Milei viajará a París y Villarruel a Madrid

La ausencia simultánea se producirá por dos agendas internacionales diferentes.

Milei viajará a París para participar de la segunda edición de la Argentina Week, prevista entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre. El encuentro tendrá una agenda vinculada con inversiones y oportunidades de negocios y contará con la participación de funcionarios nacionales y gobernadores.

Villarruel, en tanto, viajará a Madrid para participar del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que se desarrollará el 1 y 2 de octubre. El encuentro reunirá a autoridades parlamentarias de distintos países de la región y España.

La coincidencia de ambos viajes dejará durante algunos días a Abdala al frente del Poder Ejecutivo.

La segunda vez que Abdala ocupa el Ejecutivo

No será la primera vez que el senador puntano ejerza esta función. En diciembre de 2025, también quedó a cargo del Poder Ejecutivo durante la ausencia simultánea de Milei y Villarruel. En aquella oportunidad, el Presidente había viajado a Noruega y la vicepresidenta a España.

Con el nuevo interinato, Abdala volverá a ocupar temporalmente el máximo cargo del Poder Ejecutivo nacional como consecuencia del mecanismo constitucional y legal previsto para la ausencia simultánea de las dos principales autoridades del país.