Racing despidió a Vojvoda tras la derrota ante Boca y ya tiene reemplazante

La dirigencia de Racing Club decidió despedir a Juan Pablo Vojvoda luego de la derrota por 3-2 frente a Boca en los cuartos de final de la Copa Argentina. El entrenador deja su cargo después de apenas 13 partidos al frente del equipo.

La caída ante el Xeneize terminó de definir un ciclo que ya atravesaba un momento complicado. Racing ganaba 2-0, pero Boca logró dar vuelta el marcador en el segundo tiempo con tres goles de Enner Valencia y consiguió la clasificación a las semifinales.

Un ciclo de apenas 13 partidos

Vojvoda había asumido como entrenador de Racing a mediados de 2026, después de la salida de Gustavo Costas. Sin embargo, los resultados no acompañaron su gestión.

Durante sus 13 encuentros dirigidos, Racing sufrió siete derrotas, mientras que en el Torneo Clausura quedó ubicado en el penúltimo puesto de la Zona B.

La eliminación ante Boca se produjo además en un partido que Racing había comenzado ganando 2-0, pero terminó perdiendo sobre el final, lo que aceleró la decisión de la dirigencia encabezada por Diego Milito.

Sebastián Romero será el reemplazante

Ante la salida de Vojvoda, Sebastián “Chirola” Romero, entrenador de la Reserva, quedará provisoriamente al frente del plantel profesional.

Romero estará acompañado por Luciano Aued como ayudante de campo, mientras la dirigencia comienza a definir al entrenador que continuará el proyecto.

El próximo compromiso de Racing será el domingo 4 de octubre, cuando visite a Estudiantes de Río Cuarto por la undécima fecha del Torneo Clausura.

Racing, obligado a cambiar el rumbo

La salida de Vojvoda se produce en un contexto deportivo complejo para la Academia. Además de quedar eliminada de la Copa Argentina, la institución ocupa el penúltimo lugar de su zona en el Clausura y aparece en una posición retrasada en la tabla anual.

Con el cambio de entrenador, Racing buscará reordenar su campaña en el tramo final del campeonato y recuperar posiciones de cara a sus objetivos deportivos de la próxima temporada.