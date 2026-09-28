Máximo Kirchner afirmó que Cristina tiene la voluntad de ser candidata en 2027

El diputado nacional Máximo Kirchner afirmó este lunes que Cristina Fernández de Kirchner tiene la voluntad de ser candidata a presidenta en las elecciones de 2027, y vinculó esa intención con las presentaciones que la expresidenta realizó ante organismos internacionales para cuestionar su situación judicial.

La definición fue expresada durante una entrevista con Infobae al Mediodía, en la que el dirigente de La Cámpora sostuvo que, desde que comenzó el camino ante organismos de las Naciones Unidas, interpreta que su madre mantiene la intención de representar electoralmente a quienes consideran que puede volver a competir.

Según explicó, los abogados de Fernández de Kirchner impulsaron una presentación ante organismos de la ONU con el objetivo de revisar la condena que recibió en la causa Vialidad y las consecuencias que derivaron de ella sobre sus derechos políticos.

La situación judicial que condiciona una candidatura

Cristina Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria en el marco de la causa Vialidad y se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos como consecuencia de la condena judicial. La posibilidad concreta de una candidatura dependería, por lo tanto, de la situación jurídica vigente al momento de una eventual postulación.

Durante la entrevista, Máximo Kirchner fue consultado además sobre interpretaciones jurídicas según las cuales la inhabilitación podría generar distintos efectos sobre una eventual candidatura. El diputado evitó cerrar esa posibilidad y sostuvo que “sin Cristina en la boleta, el peronismo pierde competitividad”, una valoración política expresada por él y no un hecho electoral comprobado.

La interna del peronismo

La definición se produce en medio de las diferencias que atraviesan al Partido Justicialista de cara a 2027.

En los últimos días, Máximo Kirchner había denunciado la existencia de un supuesto “boicot” dentro del peronismo contra Cristina y había señalado las diferencias con sectores que impulsan otras alternativas para las próximas elecciones.

El escenario incluye al gobernador bonaerense Axel Kicillof, cuyo espacio político viene desarrollando una construcción propia con proyección hacia 2027, aunque las distintas corrientes del peronismo todavía no definieron un mecanismo común para resolver la candidatura presidencial.

Una candidatura todavía condicionada

La declaración de Máximo Kirchner instala nuevamente el nombre de Cristina Fernández de Kirchner en la discusión presidencial, pero su eventual postulación no está definida y permanece condicionada por su situación judicial.

Por ahora, lo que quedó expresado públicamente es la voluntad política que Máximo Kirchner atribuye a la expresidenta y la intención del sector que conduce La Cámpora de que pueda participar de las elecciones de 2027.