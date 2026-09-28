Tilisarao se prepara para su Fiesta Patronal con fe y tradición gaucha

Tilisarao se prepara para vivir una nueva edición de su Fiesta Patronal en honor a San Francisco de Asís, una celebración que cada año reúne a vecinos y visitantes en torno a la fe, las tradiciones y la identidad cultural del Valle del Conlara.

La festividad adquiere este año un significado especial al desarrollarse en el marco del Año Jubilar Franciscano 2026. La comunidad lleva adelante la novena en la Parroquia San Francisco de Asís, con actividades religiosas que buscan convocar a distintos sectores de la localidad.

La procesión gaucha, uno de los momentos centrales

La jornada principal será el domingo 4 de octubre. A las 16 comenzará la tradicional Procesión Gaucha a caballo, que recorrerá las calles de Tilisarao con la participación de jinetes y agrupaciones gauchas.

La propuesta representa uno de los rasgos distintivos de la celebración y vincula la expresión de la fe con las costumbres criollas que forman parte de la identidad de la comunidad.

A las 17 se realizará la Solemne Procesión, seguida por la histórica Santa Misa, que marcará el cierre de la jornada central.

Una novena que reúne a toda la comunidad

Las actividades religiosas comenzaron con la novena y tienen como escenario principal la Parroquia San Francisco de Asís. Cada jornada contempla el rezo de la Corona Franciscana a las 19:15, seguido por la Santa Misa y la Novena a las 20.

Las intenciones abarcan diferentes ámbitos de la vida comunitaria, entre ellos los medios de comunicación, la patria, los enfermos y adultos mayores, los jóvenes y niños y las instituciones educativas y culturales.

La celebración busca así trascender el ámbito estrictamente religioso y convertirse en un espacio de encuentro para las familias y para quienes llegan desde otras localidades.

Fe, tradición e identidad del Valle del Conlara

La Fiesta Patronal constituye también una oportunidad para conocer una de las tradiciones arraigadas de Tilisarao y acercarse a su patrimonio religioso y cultural.

La figura de San Francisco de Asís, vinculada con valores como la paz, la sencillez y el respeto por la creación, atraviesa una celebración que combina las ceremonias religiosas con expresiones de la cultura popular.

En ese marco, la procesión a caballo, la participación de las agrupaciones gauchas y el acompañamiento de las familias vuelven a poner en escena una tradición que forma parte de la identidad de Tilisarao y del Valle del Conlara.

La celebración se suma, además, a la agenda de propuestas culturales y turísticas que San Luis desarrolla durante los próximos meses, con festividades que buscan poner en valor las particularidades de cada localidad y generar movimiento de visitantes en distintos puntos de la provincia.