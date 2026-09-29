La virgen de la tosquera representará a la Argentina en los Oscar 2027

“La virgen de la tosquera” fue elegida para representar a la Argentina en la carrera por los Premios Oscar 2027, que tendrán su ceremonia el próximo 14 de marzo en Hollywood.

La decisión fue anunciada este lunes por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, que seleccionó el largometraje dirigido por Laura Casabé entre cuatro producciones finalistas.

La elección no significa todavía una nominación. El film argentino ingresará ahora en el proceso internacional de evaluación de la Academia de Hollywood para intentar conseguir uno de los cinco lugares definitivos en la categoría Mejor Película Internacional.

Antes deberá superar un primer corte. El 15 de diciembre se anunciará una lista de 15 producciones preseleccionadas y el 21 de enero de 2027 se conocerán las cinco películas nominadas. La ceremonia de la 99ª edición de los Oscar será el domingo 14 de marzo de 2027.

Una historia atravesada por la crisis de 2001

“La virgen de la tosquera” está basada en los cuentos “La virgen de la tosquera” y “El carrito”, de Mariana Enríquez, incluidos en el libro Los peligros de fumar en la cama. La adaptación cinematográfica fue escrita por Benjamín Naishtat.

La película transcurre durante el sofocante verano de 2001, en los meses atravesados por la crisis social y económica argentina.

Natalia, Mariela y Josefina son tres amigas adolescentes que están enamoradas de Diego, su amigo de toda la vida. El equilibrio del grupo cambia cuando aparece Silvia, una mujer mayor que comienza una relación con él.

Los celos empujan entonces a Natalia hacia un territorio más oscuro. Con la ayuda de su abuela Rita, se acerca a rituales, hechizos y fuerzas sobrenaturales en una historia que mezcla adolescencia, deseo, violencia social y terror.

El elenco está encabezado por Dolores Oliverio, Fernanda Echevarría, Luisa Merelas y Agustín Sosa, junto a Isabel Bracamonte, Candela Flores y la participación de Dady Brieva. Es una coproducción entre Argentina, México y España.

También irá por el Goya

La producción ya había recibido otro respaldo de la Academia argentina a comienzos de septiembre.

Fue seleccionada también para representar al país en la categoría Mejor Película Iberoamericana de los Premios Goya 2027, convirtiéndose así en la apuesta argentina para dos de las principales competencias internacionales de la temporada.

La película tuvo además su estreno mundial en el Festival de Sundance, donde participó de la competencia World Cinema Dramatic, y posteriormente recorrió otros festivales internacionales.

En la selección argentina para los Oscar quedaron detrás “El partido”, de Juan Cabral y Santiago Franco; “Nuestra tierra”, de Lucrecia Martel; y “Parque Lezama”, de Juan José Campanella.

Una nueva regla cambia la carrera por el Oscar

La edición 2027 tendrá además una modificación importante.

Hasta ahora, la vía tradicional para llegar a Mejor Película Internacional consistía en que cada país eligiera una única representante. Esa posibilidad continuará vigente, pero la Academia de Hollywood incorporó desde este año un segundo camino.

Las películas en idioma no inglés que obtengan determinados premios en Berlín, Cannes, Venecia, Sundance, Toronto o Busan podrán ingresar directamente al proceso de consideración, aunque no hayan sido seleccionadas oficialmente por su país.

No alcanza, sin embargo, con ganar cualquier premio de esos festivales. La Academia estableció distinciones específicas, entre ellas la Palma de Oro de Cannes, el León de Oro de Venecia, el Oso de Oro de Berlín y el World Cinema Grand Jury Prize de Sundance.

Eso amplía la cantidad de producciones que pueden competir y permite incluso que haya más de una película vinculada con un mismo país dentro del proceso.

Para “La virgen de la tosquera”, la elección argentina abre ahora la etapa más difícil. El próximo objetivo será quedar entre las 15 preseleccionadas en diciembre y, desde allí, buscar una de las cinco nominaciones que se anunciarán en enero.