Una mujer destrozó una habitación de hotel en San Luis y terminó internada

Una mujer fue hospitalizada después de protagonizar un episodio con destrozos dentro de la habitación de un hotel ubicado en avenida Illia al 500, en pleno centro de la ciudad de San Luis.

Todo comenzó durante la tarde del lunes, cuando empleados del establecimiento alertaron al Centro de Operaciones Policiales por los gritos y los ruidos de vidrios que se rompían dentro de una de las habitaciones.

Efectivos de distintas dependencias de la Unidad Regional de Orden Público N°1 llegaron al lugar y encontraron a la huésped encerrada.

En un primer momento, la mujer se negó a abrir pese a los pedidos de los policías. Después de varios minutos de diálogo permitió finalmente el ingreso del personal.

Los efectivos advirtieron que presentaba lesiones en las manos y solicitaron la intervención del Servicio de Emergencias Médicas Provincial (Sempro). Inicialmente también habría rechazado la asistencia y no pudo aportar sus datos personales.

A partir de distintas averiguaciones, la Policía logró establecer que tiene domicilio en la zona sur de la capital puntana.

Fue derivada al Hospital Carrillo

Tras recibir las primeras atenciones médicas, la mujer fue trasladada al Hospital de Salud Mental para una evaluación.

Posteriormente fue derivada al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, donde quedó internada preventivamente mientras los profesionales realizaban estudios para determinar su estado general.

Hasta el momento no se informó oficialmente qué pudo haber provocado el episodio, por lo que cualquier hipótesis sobre las causas permanece bajo investigación.

La Policía trabaja además para localizar a familiares o allegados de la mujer.

Las actuaciones fueron caratuladas preventivamente como “Averiguación daños” y buscan determinar el alcance de los destrozos en la habitación y reconstruir qué ocurrió durante los minutos previos a la llegada de los efectivos.

Por ahora, la prioridad permanece puesta en su atención médica, mientras continúa la investigación para establecer las circunstancias que derivaron en el episodio dentro del hotel.