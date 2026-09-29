El Niño podría ser uno de los más fuertes en décadas y traer más lluvias a la Argentina

El fenómeno de El Niño se fortalece rápidamente en el océano Pacífico y podría alcanzar una intensidad excepcional hacia finales de 2026, con efectos directos sobre el régimen de lluvias y temperaturas de la Argentina durante la primavera y el comienzo del verano.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que el episodio está firmemente establecido y anticipó que continuará ganando potencia durante los próximos meses hasta alcanzar una categoría “muy fuerte”. La probabilidad de que persista hasta febrero de 2027 es cercana al 100%.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) coincide con ese escenario. Su informe de septiembre estima una probabilidad superior al 90% de que el actual El Niño alcance una intensidad muy fuerte durante los próximos meses.

Los registros del Pacífico ya muestran la dimensión del fenómeno. Durante agosto, la anomalía de temperatura en la región Niño 3.4 alcanzó +1,8°C, mientras que en sectores más cercanos a Sudamérica las diferencias superaron los +3°C.

Aunque algunos análisis científicos plantean que podría terminar entre los episodios más intensos de las últimas décadas, todavía no puede afirmarse que será el más potente registrado. Esa clasificación dependerá de la temperatura que alcance el océano cuando el fenómeno llegue a su máximo hacia finales de año.

Más lluvias para buena parte de la Argentina

En nuestro país, la principal señal durante la primavera será el aumento de las precipitaciones.

El pronóstico climático para septiembre, octubre y noviembre muestra una mayor probabilidad de lluvias superiores a los valores normales en amplias regiones, con especial atención sobre el norte del Litoral y el oeste de Cuyo. También aparecen dentro de esa tendencia La Pampa, el sudoeste bonaerense y sectores del noreste patagónico.

Para San Luis, el escenario previsto es de precipitaciones entre normales y superiores a las habituales durante el trimestre, una situación que comparte con Córdoba, el sur del Litoral, Buenos Aires y sectores del noroeste de la Patagonia.

El mayor foco de preocupación se concentra sobre Misiones, Corrientes, el este de Formosa, Chaco y Santa Fe, además del sur de Brasil y el norte de Uruguay.

Allí no solamente importa cuánto pueda llover dentro del territorio argentino. Las precipitaciones abundantes sobre las cuencas superiores de los ríos Paraná y Uruguay pueden aumentar sus caudales y trasladar el impacto hacia zonas ubicadas cientos de kilómetros aguas abajo.

Crecidas e inundaciones bajo vigilancia

Matilde Rusticucci, investigadora del CONICET y profesora emérita de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la UBA, advirtió que los efectos que comenzaron a observarse durante el invierno podrían profundizarse en los próximos meses.

“Todos estos impactos se van a potenciar en los próximos meses porque es en la primavera cuando este fenómeno se manifiesta con más fuerza sobre nuestro país”, explicó la especialista.

El riesgo está puesto especialmente en episodios donde las precipitaciones acumuladas superan la capacidad de absorción de los suelos. Si a eso se suma un mayor caudal proveniente de Brasil, pueden aumentar las posibilidades de crecidas, anegamientos e inundaciones en el Litoral.

El Instituto Nacional del Agua, el Servicio Meteorológico Nacional y otros organismos nacionales ya realizan un seguimiento hidrometeorológico especial de El Niño y publican informes periódicos sobre la evolución de ríos y cuencas.

Una primavera marcada por El Niño

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó en su informe de septiembre que las condiciones del Pacífico corresponden actualmente a una fase cálida del ENOS y calculó una probabilidad del 100% de permanencia de El Niño durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre.

La señal también aparece en los organismos internacionales. La OMM prevé que el fenómeno alcance su máxima intensidad hacia finales de 2026 y que sus efectos climáticos continúen durante los primeros meses de 2027.

Eso no significa que todos los días serán lluviosos ni que puedan anticiparse desde ahora inundaciones concretas. Los pronósticos estacionales indican tendencias para períodos largos, mientras que cada tormenta deberá evaluarse con los avisos y alertas de corto plazo.

Pero el escenario de fondo ya está definido: Argentina atraviesa una primavera bajo la influencia de un Niño fuerte y en expansión, con mayores probabilidades de excesos de lluvia en varias regiones. Para San Luis, la perspectiva también marca un trimestre con precipitaciones que podrían ubicarse entre los valores normales y por encima de ellos.