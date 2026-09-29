San Luis tendrá un martes fresco y ventoso con una máxima de 21 grados

El calor de los últimos días dio paso a un martes más fresco, ventoso y con condiciones inestables en distintos puntos de San Luis.

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) anticipó para este 29 de septiembre una mínima promedio de 8°C y una máxima de 21°C, con viento predominante del sector sudeste y ráfagas fuertes que afectarán principalmente las regiones centro y norte de la provincia.

El cambio de tiempo comenzó durante las últimas horas del lunes, cuando el ingreso de aire más frío estuvo acompañado por lluvias y tormentas aisladas en distintos sectores.

Durante este martes, las condiciones tenderán a mejorar progresivamente, aunque el comportamiento del tiempo será diferente según la zona.

En Villa Mercedes, por ejemplo, la estación local de la REM mantiene probabilidad de lluvias y tormentas aisladas durante la mañana. La temperatura se moverá entre los 9°C y los 22°C, mientras que durante la tarde el cielo pasará a estar parcialmente nublado.

El viento seguirá siendo otro de los protagonistas de la jornada. Soplará desde el sector sur y sudeste y podrá registrar ráfagas fuertes en el centro y norte provincial, aunque se espera una disminución gradual de su intensidad con el correr de las horas.

La inestabilidad continuará el miércoles

El tiempo todavía no terminará de estabilizarse.

Para el miércoles 30, la REM anticipa nuevamente una jornada inestable, con temperaturas promedio de entre 7°C y 21°C y posibilidades de lluvias y tormentas principalmente en las regiones centro y norte.

En Villa Mercedes, el pronóstico puntual también mantiene probabilidades de precipitaciones, con una máxima cercana a los 20°C.

El jueves continuará fresco, con poco cambio térmico a nivel provincial y viento más leve. El repunte más marcado comenzaría hacia el viernes: en la ciudad de San Luis se proyecta una máxima cercana a los 28°C, después de varios días con valores alrededor de los 20 grados.

Así, el cierre de septiembre estará marcado por temperaturas moderadas, viento y períodos de inestabilidad, antes de que el calor vuelva a ganar terreno con el comienzo de octubre.