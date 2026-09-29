La Serenísima abrió por primera vez su planta de Villa Mercedes a estudiantes y familias

La Serenísima abrió por primera vez las puertas de su Complejo Industrial Villa Mercedes para recibir visitas de estudiantes secundarios y familiares de trabajadores de la compañía.

La iniciativa se desarrolló durante septiembre y alcanzó a unas 280 personas, que pudieron recorrer distintos sectores de una de las plantas industriales que Mastellone Hermanos posee en San Luis.

El establecimiento de Villa Mercedes cumple varias funciones dentro de la estructura productiva de la compañía: figura oficialmente como planta elaboradora, planta clasificadora y depósito de maduración de quesos.

Durante las visitas, los participantes conocieron cómo funcionan algunos de los procesos internos y recibieron información sobre el manejo de residuos, el uso de recursos naturales y las medidas ambientales implementadas en el complejo.

Uno de los puntos centrales fue la planta de tratamiento de efluentes, donde se explicó el proceso que permite aprovechar parte de esos residuos para generar energía.

Antes de ingresar a las instalaciones, los visitantes recibieron una capacitación sobre normas de seguridad y los correspondientes elementos de protección.

Del ingreso de leche a la maduración de quesos

El recorrido incluyó sectores que habitualmente permanecen fuera del acceso del público.

Los grupos pasaron por el depósito inteligente, la cámara de maduración de quesos, las áreas de recepción y envasado de leche y los sectores donde se envasan quesos rallados y en hebras.

De esta manera pudieron observar parte del circuito industrial que comienza con la recepción de la materia prima y continúa con los diferentes procesos de elaboración, conservación y almacenamiento.

La compañía ya cuenta con un programa histórico de visitas en el Complejo Industrial Pascual Mastellone, ubicado en General Rodríguez, donde los recorridos permiten conocer las líneas de producción y los procesos utilizados para la elaboración y envasado de alimentos.

Ahora, ese modelo comenzó a extenderse también a Villa Mercedes.

Más de 300 alumnos participaron de talleres ambientales

En paralelo con la apertura de la planta, Mastellone realizó una nueva edición de sus Ecotalleres, de la que participaron aproximadamente 340 estudiantes.

La propuesta trabaja sobre conceptos vinculados con reciclaje, reutilización de materiales, economía circular y cuidado ambiental.

Entre ambas actividades, alrededor de 620 personas participaron durante septiembre de las iniciativas educativas y de apertura a la comunidad impulsadas por la empresa en Villa Mercedes.

La relación con el sistema educativo local también viene sumando otras acciones. Este año, la Universidad Nacional de San Luis y Mastellone Hermanos firmaron un convenio para facilitar pasantías y prácticas educativas de estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias dentro de entornos productivos de la compañía.

La apertura de la planta agrega ahora una nueva instancia de vinculación entre una de las industrias instaladas en Villa Mercedes y la comunidad. Más allá del componente educativo, la experiencia permite acercar a estudiantes a procesos industriales que normalmente funcionan detrás de las puertas de uno de los complejos productivos de la ciudad.