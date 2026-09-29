Sin Messi y con una dupla inédita, así formaría Argentina ante Bolivia

La Selección argentina comenzará este miércoles una nueva etapa con un amistoso frente a Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, y lo hará sin Lionel Messi, quien anunció su retiro del combinado nacional y tendrá su despedida el próximo 6 de octubre ante Benín.

Para el encuentro, Lionel Scaloni ya tiene prácticamente definido el equipo, aunque mantiene una incógnita en el mediocampo. La principal novedad pasa por la posibilidad de que Julián Álvarez y Lautaro Martínez compartan el ataque desde el comienzo.

La posible formación

El equipo que se perfila para enfrentar a Bolivia sería:

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Valentín Barco o Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

La duda está ubicada en uno de los costados del mediocampo. Barco y Mastantuono son las alternativas que analiza Scaloni para completar el once.

El entrenador ya había probado una formación con Mastantuono en esa posición durante los primeros entrenamientos, aunque posteriormente también evaluó a Barco.

Una Selección sin Messi

El partido marcará el inicio de la etapa de la Selección argentina posterior al Mundial 2026, en el que el equipo dirigido por Scaloni perdió la final frente a España.

Messi no estará frente a Bolivia ni ante Burkina Faso, en el segundo amistoso de esta serie. El capitán regresará para el encuentro ante Benín, que se disputará el 6 de octubre en el estadio Monumental y será su despedida de la camiseta argentina.

La ausencia del rosarino abre además una etapa de recambio en el plantel, con varios futbolistas jóvenes que comenzaron a ganar espacio en las convocatorias de Scaloni.

Una dupla que busca reemplazar los goles de Messi

Una de las principales novedades del equipo será la presencia simultánea de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Los dos delanteros ya compartieron cancha en distintas oportunidades, aunque durante buena parte del ciclo anterior alternaron como referencia ofensiva. Ahora, sin Messi en el equipo, Scaloni analiza utilizarlos juntos desde el arranque.

Detrás de ellos aparecerá Nicolás Paz, mientras que Alexis Mac Allister y Exequiel Palacios estarán en la zona central.

Varias caras conocidas y algunos cambios

En defensa, Scaloni mantendría a Cristian Romero y Lisandro Martínez como dupla central, mientras que Agustín Giay ocuparía el lateral derecho y Facundo Medina jugaría por la izquierda.

Una de las ausencias será la de Nicolás Tagliafico, quien se encuentra realizando trabajos diferenciados.

En el arco continuará Emiliano Martínez, mientras que Romero asumirá además la capitanía de la Selección en esta nueva etapa.

Cuándo juega Argentina ante Bolivia

Argentina enfrentará a Bolivia este miércoles 30 de septiembre desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Será el primero de los tres amistosos programados durante esta fecha FIFA. Después, la Selección jugará ante Burkina Faso el sábado 3 de octubre y cerrará la serie frente a Benín el martes 6, ambos encuentros en el estadio Monumental.

El partido ante Bolivia será, además, el primer capítulo de la Selección argentina en una etapa marcada por el recambio y por la ausencia del futbolista que durante años ocupó el centro de su estructura ofensiva.