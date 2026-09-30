Secuestraron en San Luis una RAM que figura a nombre de Cristina Kirchner y era buscada por la Justicia

Una camioneta RAM 2500 que figura registralmente a nombre de Cristina Fernández de Kirchner fue secuestrada en San Luis luego de que el sistema de lectoras de patentes detectara que tenía un pedido judicial vigente desde febrero de 2019. El vehículo era conducido por un vecino de Cortaderas y fue interceptado cuando circulaba por la Ruta Provincial N° 1, en cercanías de Los Molles.

El procedimiento se concretó este martes alrededor de las 10:02, cuando la RAM se desplazaba desde Cortaderas hacia Villa de Merlo. La alerta había surgido a partir del sistema de lectura de dominios del Anillo Digital Federal, luego de que el vehículo ingresara a la provincia el domingo 27 de septiembre y fuera registrado en el pórtico de Santa Rosa del Conlara.

La camioneta era buscada desde 2019

Durante el control, los efectivos verificaron la documentación del vehículo y constataron que existía un requerimiento de la Justicia Nacional.

La medida fue emitida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10 y está asociada al expediente 11.352/14, relacionado con una investigación por presunto lavado de activos. El pedido de secuestro había sido comunicado en febrero de 2019.

De acuerdo con la información difundida tras el operativo, la RAM figura a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y otras personas.

Estaba en poder de un vecino de Cortaderas

Al momento de ser interceptado, el vehículo era conducido por un vecino de Cortaderas, quien habría manifestado que lo había adquirido en 2024 en Merlo.

El Diario de la República señaló que, de acuerdo con las primeras averiguaciones, no surge que el conductor esté imputado en la investigación que originó el pedido de secuestro. Ahora deberá determinarse cómo llegó el vehículo a sus actuales manos y cuáles fueron las circunstancias de su transferencia.

La Policía realizó el secuestro preventivo de la camioneta en presencia de un testigo y puso el vehículo a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

El vínculo con la causa Hotesur

El requerimiento judicial está relacionado con el expediente Hotesur, en el que se investigan presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas con empresas hoteleras de la familia Kirchner y el empresario Lázaro Báez.

La causa tiene además un calendario judicial definido. El Tribunal Oral Federal N° 5 estableció que el juicio oral por Hotesur comenzará el 19 de marzo de 2027, separado del expediente Los Sauces, cuyo debate comenzará el 23 de octubre de 2026. Entre los acusados en Hotesur se encuentran Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y Lázaro Báez.

Por ahora, el dato central del procedimiento realizado en San Luis es que una camioneta que figura registralmente a nombre de la expresidenta fue localizada gracias al sistema de lectoras de patentes y quedó secuestrada por una orden judicial que permanecía vigente desde hace más de siete años.