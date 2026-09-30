Israel confirmó que un vuelo de Dubái sufrió un intento de atentado antes de aterrizar en Arabia Saudita

Israel confirmó que el incidente ocurrido este miércoles a bordo de un vuelo de Flydubai que viajaba de Dubái a Tel Aviv fue considerado un intento de atentado. El avión emitió señales de emergencia durante el trayecto y finalmente aterrizó en la ciudad de Tabuk, en Arabia Saudita.

El vuelo FZ1073 había partido desde Dubái con destino al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv cuando se produjo un violento episodio dentro de la cabina. Según la información difundida por Noticias Argentinas, uno de los pilotos habría intentado tomar el control de la aeronave.

La situación obligó a desviar el Boeing 737 hacia Arabia Saudita, donde realizó un aterrizaje de emergencia. Todos los pasajeros lograron llegar con vida a tierra.

Israel lo investiga como un intento de atentado

Las autoridades israelíes confirmaron que la principal hipótesis es que se trató de un intento de atentado y no de un problema operativo del avión.

El episodio comenzó cuando los pilotos protagonizaron una pelea en plena cabina. De acuerdo con la reconstrucción difundida, uno de ellos habría atacado al otro y los tripulantes intervinieron para impedir que la situación derivara en la toma del control de la aeronave.

La aeronave transmitió primero una señal general de emergencia y posteriormente el código 7500, utilizado para alertar sobre una posible interferencia ilícita a bordo.

El avión aterrizó en Arabia Saudita

Ante la emergencia, el vuelo fue desviado hacia Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita. La aeronave logró aterrizar de manera segura y los pasajeros quedaron bajo resguardo de las autoridades locales.

El episodio generó una inmediata respuesta de seguridad por parte de Israel, debido a que el vuelo tenía como destino Tel Aviv y transportaba numerosos pasajeros israelíes.

La compañía Flydubai confirmó que el avión había sufrido un incidente durante el trayecto y señaló que todos los pasajeros se encontraban a salvo.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del ataque y la identidad y motivaciones de la persona que habría intentado tomar el control del avión.