Rafael Grossi sumó apoyos y sigue en carrera para suceder a Guterres en la ONU

Rafael Grossi continúa en carrera para convertirse en el próximo secretario general de las Naciones Unidas después de una cuarta votación informal del Consejo de Seguridad en la que aumentó significativamente sus apoyos.

El actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) recibió ocho votos de “aliento” y siete de “desaliento”, según resultados conocidos a través de fuentes diplomáticas, ya que estas consultas se realizan a puertas cerradas y no son publicadas oficialmente por el Consejo.

El número representa una mejora para el argentino. En la tercera ronda, realizada el 18 de septiembre, había obtenido cinco votos favorables, ocho negativos y dos sin opinión. En menos de dos semanas consiguió así sumar tres respaldos dentro del órgano de 15 miembros.

La candidatura de Grossi fue presentada formalmente por la Argentina en noviembre de 2025 y forma parte del proceso para elegir al sucesor del portugués António Guterres, cuyo segundo mandato concluirá el 31 de diciembre de 2026.

Siete candidatos siguen en competencia

Tras el retiro de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, siete postulantes permanecen en el proceso.

Además de Grossi, compiten Rebeca Grynspan, de Costa Rica; Carolyn Rodrigues-Birkett, de Guyana; Ivonne A-Baki y María Fernanda Espinosa, de Ecuador; Olara Otunnu, de Uganda; y Macky Sall, expresidente de Senegal.

En la votación del martes, Grynspan recibió 10 votos de aliento, tres de desaliento y dos sin opinión. Rodrigues-Birkett obtuvo ocho respaldos, seis rechazos y una abstención de opinión, mientras que Grossi consiguió ocho votos favorables y siete negativos.

Esos números, sin embargo, todavía no permiten definir el resultado.

Las votaciones realizadas hasta ahora utilizan papeletas que no distinguen los votos emitidos por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad —Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido— de los correspondientes a los otros diez integrantes.

Ese detalle es decisivo.

El poder de veto será determinante

Para que una candidatura pueda avanzar formalmente necesita reunir al menos nueve votos en el Consejo de Seguridad y no recibir el veto de ninguno de los cinco miembros permanentes. Luego, el nombre elegido debe ser recomendado a la Asamblea General, que realiza el nombramiento.

Por eso, ocho respaldos en una consulta informal muestran el nivel de acompañamiento alcanzado por Grossi, pero todavía no garantizan que pueda atravesar la etapa decisiva.

La incógnita central pasa ahora por conocer de dónde provienen los siete votos negativos que recibió el argentino.

Una próxima ronda de consultas está prevista para octubre y podría utilizar un sistema que permita diferenciar las posiciones de los integrantes permanentes, un mecanismo que suele resultar clave para detectar posibles vetos antes de la votación formal.

Grossi, diplomático de carrera y jefe del organismo nuclear de Naciones Unidas, llegó a esta instancia después de varios años de exposición internacional por su intervención en las crisis nucleares de Irán, Ucrania y otros conflictos.

El proceso entra ahora en una fase más sensible. El argentino logró ampliar sus apoyos, pero la definición dependerá de si consigue superar los nueve votos necesarios y, sobre todo, evitar el rechazo de alguna de las cinco potencias con poder de veto.