Los argentinos compraron US$2.853 millones en agosto, el segundo mayor monto de 2026

La demanda de dólares volvió a mostrar cifras elevadas durante agosto. Según el último Balance Cambiario del Banco Central, 1,7 millones de personas compraron billetes por US$2.853 millones, el segundo mayor registro mensual de 2026.

El volumen quedó por debajo de julio, cuando las adquisiciones brutas habían alcanzado los US$3.319 millones, pero se mantuvo por encima de los niveles observados durante buena parte del año.

Del otro lado del mercado, unas 734 mil personas vendieron US$390 millones durante agosto. De esa manera, la compra neta de billetes sin fines específicos se ubicó en US$2.463 millones.

El dato es distinto de la compra neta total de moneda extranjera realizada por personas humanas, que llegó a US$3.366 millones durante el mes.

Ese monto incluye, además de los US$2.463 millones en billetes, US$469 millones en transferencias de divisas sin un destino específico y US$515 millones vinculados principalmente con servicios y otros gastos corrientes.

No todos los dólares salieron del país

El propio Banco Central advierte que la compra de moneda extranjera no equivale automáticamente a fuga de capitales ni significa que todos esos dólares hayan salido del sistema financiero argentino.

De las compras netas de billetes y las transferencias sin fines específicos, el organismo estima que unos US$1.100 millones permanecieron depositados en bancos locales.

Otros US$700 millones incrementaron activos externos, mientras que aproximadamente US$900 millones fueron entregados a entidades financieras para cubrir consumos con tarjeta vinculados a turismo, servicios y otros gastos corrientes.

El comportamiento muestra que una parte importante de los dólares adquiridos permanece dentro del sistema financiero, mientras otra se utiliza para pagos o transferencias al exterior.

Casi US$21.000 millones en ocho meses

En los primeros ocho meses de 2026, las compras brutas de billetes realizadas por personas físicas acumularon US$20.898 millones.

Enero había comenzado con compras por US$2.613 millones. En febrero fueron US$2.368 millones y en marzo, US$2.363 millones. Abril avanzó hasta US$2.727 millones, mayo retrocedió a US$2.212 millones y junio volvió a crecer hasta US$2.443 millones.

Julio marcó el máximo del año, con US$3.319 millones, y agosto quedó inmediatamente detrás con los US$2.853 millones informados ahora por el Banco Central.

La autoridad monetaria informó además que durante agosto compró US$770 millones en el mercado cambiario y que sus reservas internacionales aumentaron US$660 millones para cerrar el mes en US$48.259 millones.

Ese incremento de reservas no dependió exclusivamente de las operaciones cambiarias: también influyó una mejora de US$909 millones en la valuación en dólares de los activos que integran las reservas, mientras que hubo pagos de intereses y cargos al Fondo Monetario Internacional por US$857 millones.

Los números de agosto muestran así dos movimientos simultáneos: una demanda de dólares de los particulares que continúa en niveles altos y, al mismo tiempo, un Banco Central que logró terminar el mes con más reservas.

El dato central es que el interés de los argentinos por dolarizar parte de sus ahorros no desapareció. Aunque agosto quedó por debajo del pico de julio, las compras brutas volvieron a superar los US$2.800 millones y llevaron el acumulado de 2026 a casi US$21.000 millones en apenas ocho meses.