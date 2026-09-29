A 18 años de la desaparición de Sofía Herrera, la Justicia aclaró el estado de la alerta de Interpol

A 18 años de la desaparición de Sofía Herrera, el caso volvió a quedar en el centro de la escena por una novedad relacionada con uno de los hombres vinculados a la investigación y por una posterior aclaración de la Justicia sobre el estado de la búsqueda internacional.

Sofía tenía 3 años y 8 meses cuando fue vista por última vez el 28 de septiembre de 2008, durante una salida familiar en el camping John Goodall, ubicado en las cercanías de Río Grande, Tierra del Fuego. Desde entonces, su paradero continúa siendo desconocido y la causa permanece abierta.

La información que recibió la familia

En las últimas horas trascendió que la Notificación Roja de Interpol que pesa sobre José Dagoberto Díaz Águila, conocido como “Espanta la Virgen”, no aparecía como vigente en los registros consultados.

La situación generó preocupación en el entorno de María Elena Delgado, la mamá de Sofía, justamente cuando se cumplían 18 años de la desaparición de su hija. La mujer recordó la fecha con un breve mensaje: “18 años sin Sofi”.

Sin embargo, ante la difusión de esa información, el Juzgado de Instrucción N° 1 de Río Grande emitió una aclaración: informó que la Notificación Roja vinculada con Díaz Águila continúa vigente y nunca fue interrumpida. También señaló que Interpol Argentina mantiene contacto con el tribunal y trabaja coordinadamente en el marco de la causa.

Qué pasó con la alerta de Interpol

La Justicia explicó que las notificaciones de Interpol tienen distintos niveles de acceso. Parte de la información puede ser consultada públicamente, mientras que otros datos están disponibles únicamente para las fuerzas policiales de los países integrantes de la organización.

Por ese motivo, que una determinada información no aparezca en los registros públicos no significa necesariamente que la notificación haya perdido vigencia.

Quién es José Dagoberto Díaz Águila

Díaz Águila quedó vinculado a la investigación a partir de distintos elementos incorporados al expediente. En 2020, la Justicia de Tierra del Fuego solicitó su incorporación a la búsqueda internacional y se emitió la Notificación Roja.

Entre los elementos mencionados en la investigación aparece el testimonio de un suboficial de la Policía que participó de los primeros rastrillajes y declaró haber mantenido contacto con Díaz Águila. Según ese testimonio, el hombre habría manifestado saber dónde estaba Sofía.

También se incorporó el relato de un niño de seis años que se encontraba en el camping el día de la desaparición y que describió a una persona. Esa declaración permitió elaborar un identikit y, años después, el testigo ratificó su relato ante la Justicia.

Desde 2018 se realizaron distintos operativos en zonas rurales para intentar localizar a Díaz Águila, de nacionalidad chilena y con DNI argentino, aunque hasta ahora esas búsquedas no permitieron determinar su paradero.

Una investigación que sigue abierta

Mientras la Justicia sostiene vigente la búsqueda internacional, la causa por la desaparición de Sofía continúa sin una respuesta definitiva.

Su mamá volvió a reclamar avances en la investigación al cumplirse el nuevo aniversario. En declaraciones realizadas este martes, María Elena Delgado cuestionó la falta de medidas recientes y contó que había solicitado una reunión con el juzgado, la Policía y su abogado para analizar nuevas líneas de búsqueda.

A 18 años de aquel 28 de septiembre de 2008, Sofía tendría actualmente 21 años. Su familia continúa reclamando información que permita establecer qué ocurrió con ella y dónde se encuentra.