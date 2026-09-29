La defensa de Christian Becher pidió revisar la prisión preventiva por el caso Molino Fénix

La defensa del empresario Christian Becher planteó la revisión de la prisión preventiva que cumple desde hace una semana en el Servicio Penitenciario Provincial, en el marco de la investigación judicial por el presunto desvío de fondos del Molino Fénix y la Casa de la Música de Villa Mercedes.

Becher está imputado por los delitos de asociación ilícita y fraude a la administración pública, en calidad de presunto partícipe necesario. El juez de Garantía N° 4, Santiago Ortiz, había dispuesto su prisión preventiva por 60 días, luego de que la Fiscalía solicitara una medida de cuatro meses.

La defensa cuestionó la medida

El planteo presentado ahora apunta a revisar los fundamentos que llevaron al encarcelamiento preventivo del empresario. Según la defensa, la investigación todavía no tendría la solidez suficiente para justificar que Becher permanezca privado de su libertad.

La Fiscalía, en cambio, sostiene que el empresario habría tenido un papel central dentro del esquema investigado y que utilizó la estructura de sus empresas para posibilitar el movimiento de fondos que, según la acusación, habían sido desviados del complejo cultural.

Durante la audiencia en la que se ordenó la prisión preventiva, el fiscal José Olguín sostuvo que Becher habría sido “el último eslabón de la cadena” y una figura necesaria para ejecutar la maniobra investigada.

Qué investiga la Justicia

La causa analiza presuntas maniobras de desvío de recursos públicos durante la administración del Molino Fénix y la Casa de la Música. Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, se habrían utilizado empresas y facturación por servicios inexistentes para justificar determinados movimientos de dinero.

La Fiscalía sostiene que Becher habría utilizado varias empresas bajo su control y que distintos cheques emitidos desde el organismo público terminaron en su poder. También investiga presuntas irregularidades en sociedades que, de acuerdo con la acusación, habrían sido utilizadas dentro del circuito financiero.

Estos elementos forman parte de la teoría del caso de la Fiscalía y deberán ser acreditados durante el avance del proceso judicial.

La Fiscalía sostiene que existen riesgos procesales

Uno de los argumentos utilizados para solicitar la prisión preventiva fue la existencia de posibles riesgos de entorpecimiento de la investigación.

Olguín sostuvo que todavía deben completarse peritajes financieros y que existen testimonios y documentación que deben ser preservados. También planteó que la situación económica del empresario podría generar riesgos respecto de personas que dependen laboralmente de él.

El juez Ortiz finalmente hizo lugar al pedido de prisión preventiva, aunque por un plazo menor al solicitado por el Ministerio Público Fiscal: 60 días.

La causa continúa con varios imputados

La investigación ya alcanzó a otros dirigentes y exfuncionarios vinculados al Molino Fénix. Entre ellos se encuentran la exdiputada Anabela Lucero, su pareja y diputado Joaquín Beltrán, Enzo Lucero, Exequiel Scarel y Diego Torres, además de Becher. La Justicia también avanzó sobre nuevas personas y empresas a medida que incorporó elementos al expediente.

En septiembre, el juez había rechazado pedidos de revisión de la prisión preventiva de Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel y había mantenido la medida por dos meses.

Ahora será la Justicia la que deberá resolver el nuevo planteo de la defensa de Becher y determinar si mantiene la prisión preventiva, la modifica o dispone una medida alternativa mientras continúa la investigación.