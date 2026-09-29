San Luis aprobó el Presupuesto 2027 por más de $2,5 billones y sin endeudamiento

El Senado de San Luis dio este martes sanción definitiva al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio 2027. La iniciativa contempla recursos y erogaciones por $2.585.093.266.845 y establece una ecuación equilibrada, sin déficit, endeudamiento ni gastos reservados.

El proyecto había recibido previamente media sanción en la Cámara de Diputados y fue aprobado por mayoría en el Senado. De acuerdo con los fundamentos expuestos durante el tratamiento, el monto representa un incremento del 37% respecto del presupuesto vigente.

Un presupuesto sin toma de deuda

Durante el debate, el senador Adolfo Castro Luna, miembro informante del proyecto, destacó que las erogaciones previstas para 2027 estarán respaldadas por recursos genuinos o ahorros constituidos en ejercicios anteriores.

El texto no contempla la toma de créditos ni la colocación de deuda pública. También establece que no se utilizarán recursos extraordinarios para cubrir un eventual desequilibrio fiscal.

El escenario económico utilizado para la elaboración del presupuesto contempla un crecimiento de la actividad del 3% y una inflación estimada en torno al 20%. El proyecto provincial fue elaborado antes de la presentación del Presupuesto nacional, que proyecta para el próximo año un crecimiento del 2,8% y una inflación del 18%.

Educación, salud y seguridad concentran el 59%

Uno de los principales ejes del Presupuesto 2027 es la asignación de recursos a las áreas consideradas prioritarias por el Gobierno provincial.

Educación, salud y seguridad concentrarán el 59% de los recursos, equivalente a aproximadamente $1.514.523 millones. En particular, el presupuesto educativo registra un incremento del 33,8% respecto de 2026 y supera el piso de inversión del 29% establecido por la Constitución Provincial.

La obra pública también tendrá un lugar central, con una participación del 11% del presupuesto y una inversión cercana a los $270.000 millones. La mayor parte de esos fondos será financiada con Rentas Generales.

Entre los programas contemplados aparece nuevamente “Construyendo con tu Pueblo”, destinado a ejecutar obras mediante convenios entre el Gobierno provincial y los municipios.

Menor dependencia de recursos nacionales

Otro de los puntos destacados durante la presentación fue la composición de los recursos.

Según los datos expuestos en el Senado, el 70% de los ingresos previstos para 2027 tendrá origen nacional y el 30% será de procedencia provincial. Desde el Ejecutivo señalaron que esa relación representa un cambio respecto del inicio de la actual gestión, cuando la participación de los fondos nacionales era mayor.

El debate también se produjo en un contexto de caída real de las transferencias automáticas. Según los datos citados durante la sesión, entre enero y agosto de 2026 los recursos de coparticipación recibidos por San Luis disminuyeron un 1,4% en términos reales.

Con la sanción definitiva, el Presupuesto 2027 quedó convertido en ley y será el marco para la administración de los recursos y las políticas públicas provinciales durante el próximo ejercicio.