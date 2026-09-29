Gastón Gaudio confirmó que será candidato a presidente de Independiente

Gastón Gaudio confirmó este martes que será candidato a presidente de Independiente en las elecciones que se realizarán el próximo 13 de diciembre. El extenista, campeón de Roland Garros en 2004 y reconocido hincha del club, puso fin a las versiones que durante las últimas semanas lo ubicaban dentro de la disputa electoral.

“Me presento como candidato a presidente. Eso ya está decidido”, afirmó Gaudio durante una entrevista con Radio La Red. Explicó que había postergado el anuncio hasta alcanzar una serie de acuerdos y condiciones que consideraba necesarias para asumir el desafío.

Bochini, una de las figuras de su proyecto

Uno de los nombres que Gaudio confirmó para su armado es el de Ricardo Enrique Bochini, máximo ídolo de la historia de Independiente.

El extenista aseguró que ya mantuvo conversaciones con el Bocha y que tendrá un lugar dentro de su proyecto. “Mi ídolo de toda la vida es Bochini”, señaló.

Gaudio también explicó que mantuvo reuniones con distintos sectores del club para conformar su lista y que una de sus condiciones fue que no participaran dirigentes que, según su criterio, hayan tenido responsabilidades en decisiones que perjudicaron a la institución durante los últimos 20 años.

El respaldo económico que cerró en Qatar

La candidatura también está vinculada a un acuerdo económico que el propio Gaudio presentó como uno de los pilares de su proyecto.

Días atrás, el extenista se reunió en Miami con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, en el marco de las gestiones para conseguir un patrocinador para el club. Según Gaudio, el sponsor ya está acordado y fue uno de los requisitos que necesitaba resolver antes de oficializar su candidatura.

El monto del eventual acuerdo no fue informado oficialmente, aunque distintos medios señalaron que se trataría de una inversión significativa.

Cuatro candidatos confirmados

Con el anuncio de Gaudio, ya son cuatro los candidatos que hicieron pública su intención de competir por la presidencia de Independiente: Daniel Bertoni, Luciano Nakis, Enrique Sacco y el extenista.

Las elecciones fueron fijadas para el domingo 13 de diciembre y definirán al próximo presidente de la institución de Avellaneda.

El escenario electoral todavía puede incorporar nuevos postulantes y alianzas antes de la presentación definitiva de las listas.

El proyecto deportivo

Gaudio también señaló que uno de los objetivos centrales de su propuesta será conformar una estructura profesional para el fútbol y definir un director deportivo que participe en la planificación de la institución.

Su candidatura se suma así a una elección que ya comenzó a tomar forma y que tendrá como eje la discusión sobre el futuro deportivo, económico e institucional de Independiente.