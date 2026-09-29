Abigeato en Villa Mercedes: la Justicia explicó por qué liberó a los dos demorados

La Fiscalía de Instrucción N° 5 de la Segunda Circunscripción Judicial brindó detalles sobre la investigación por un caso de abigeato ocurrido en un establecimiento rural de Villa Mercedes, que derivó en procedimientos policiales, allanamientos y la demora de dos personas.

El organismo, a cargo de la fiscal Gisela Milstein, informó que la causa se inició a partir de una denuncia presentada el jueves 24 de septiembre por la sustracción de cuatro animales vacunos. La investigación continúa abierta para determinar cómo ocurrió el hecho y quiénes fueron sus responsables.

Qué encontraron los investigadores

De acuerdo con la información oficial, los cuatro animales fueron encontrados faenados en el establecimiento rural. Presentaban orificios de entrada compatibles con disparos de arma de fuego y en el lugar quedaron las cabezas, patas y vísceras.

En paralelo, efectivos de la Guardia Rural y Policía Ambiental interceptaron en Villa Mercedes un furgón que transportaba unos 480 kilos de carne vacuna despostada.

Según el parte policial, sus ocupantes brindaron versiones contradictorias sobre el origen de la carga, lo que llevó a profundizar las averiguaciones.

Un allanamiento y elementos secuestrados

Las pesquisas derivaron posteriormente en un allanamiento a una fábrica abandonada. Allí fueron secuestrados cueros de animales vacunos, patas, vísceras, cuchillos, una sierra a batería, sogas y otros elementos vinculados con la faena.

Uno de los cueros tenía la marca a fuego 65, coincidente con la denunciada por el damnificado.

La Policía también había demorado a dos personas en el marco de los procedimientos y realizó allanamientos como parte de las medidas ordenadas durante la investigación.

Por qué fueron liberados

La Fiscalía explicó que los investigadores comunicaron telefónicamente que no habían reunido elementos vinculantes suficientes para relacionar a los dos demorados con la autoría del abigeato.

Por ese motivo, una vez cumplidas las 24 horas de demora y realizadas las notificaciones correspondientes, se dispuso su libertad.

La liberación no implica el cierre de la causa: la investigación continúa y la Fiscalía busca establecer las circunstancias del hecho e identificar a sus autores.

El reclamo de las entidades rurales

El caso había generado preocupación entre sociedades rurales de distintos puntos de San Luis, que reclamaron una reunión urgente con el procurador general, Sebastián Cadelago Filippi.

Las entidades plantearon su preocupación por la respuesta judicial frente a los delitos que afectan a productores ganaderos y pidieron abordar la problemática del abigeato en la provincia.

Con la investigación todavía en curso, la Justicia deberá avanzar sobre nuevas medidas para determinar quiénes participaron del robo y faena de los animales denunciados.