Zahara eliminó legalmente el apellido Pitt y ya son tres los hijos que lo hicieron

Zahara, una de las seis hijas de Angelina Jolie y Brad Pitt, consiguió eliminar legalmente el apellido de su padre y desde este lunes su nombre oficial es Zahara Marley Jolie.

Un juez de California aprobó el pedido durante una audiencia realizada el 28 de septiembre, sin que se presentaran objeciones al trámite. Hasta ahora, su nombre legal era Zahara Marley Jolie-Pitt.

La joven, de 21 años, había iniciado el proceso meses atrás. Firmó la solicitud el 28 de abril y posteriormente avanzó con las publicaciones legales exigidas por la normativa de California para concretar el cambio.

La decisión judicial formaliza algo que Zahara ya venía haciendo públicamente.

En 2023, durante su incorporación a la hermandad Alpha Kappa Alpha en el Spelman College, se presentó como “Zahara Marley Jolie”. Volvió a utilizar ese nombre en mayo de este año, cuando se graduó en Psicología en la misma universidad.

La tercera en completar el cambio

Zahara es la tercera de los seis hijos de Jolie y Pitt que logra eliminar legalmente el apellido paterno.

Shiloh inició el trámite al cumplir 18 años, en mayo de 2024, y consiguió la aprobación judicial meses después.

Maddox hizo lo mismo este año. El 14 de septiembre, un tribunal aprobó que su nombre pasara oficialmente de Maddox Chivan Jolie-Pitt a Maddox Chivan Jolie.

Vivienne también inició un proceso para modificar su apellido y, de acuerdo con la información publicada por People, tiene una audiencia judicial prevista para noviembre.

Angelina Jolie y Brad Pitt tienen seis hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los mellizos Knox y Vivienne.

La pareja se separó en 2016, después de más de una década de relación y dos años de matrimonio. El divorcio quedó formalmente cerrado en diciembre de 2024, luego de un extenso proceso judicial.

Un vínculo familiar bajo atención pública

Los cambios de apellido volvieron a poner bajo la mirada pública la relación de Pitt con sus hijos adultos.

Medios estadounidenses han informado durante los últimos años sobre un distanciamiento familiar, aunque Zahara no explicó en su presentación judicial por qué decidió eliminar “Pitt” de su nombre.

Por eso, cualquier interpretación sobre sus motivaciones pertenece por ahora al terreno de las versiones familiares y mediáticas.

Tras la separación de Jolie y Pitt hubo investigaciones relacionadas con un episodio ocurrido durante un vuelo privado en 2016. Esas actuaciones concluyeron sin cargos penales contra el actor y la investigación de los servicios de protección infantil de Los Ángeles terminó sin determinar abuso.

Una década después de aquella ruptura, los cambios de apellido de varios de sus hijos se convirtieron en una de las manifestaciones públicas más visibles de la nueva dinámica familiar.

En el caso de Zahara, ya no se trata de una elección informal para actos universitarios o presentaciones públicas: desde esta semana, Zahara Marley Jolie es también su nombre legal.