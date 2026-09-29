La Corte anuló la absolución de César Milani y ordenó revisar el caso por el soldado Ledo

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto este martes la absolución de César Milani en la causa por la desaparición del soldado conscripto Alberto Agapito Ledo, ocurrida en Tucumán en junio de 1976, y ordenó que se dicte un nuevo pronunciamiento.

El máximo tribunal hizo lugar al recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal y dispuso que la Cámara Federal de Casación Penal vuelva a analizar el fallo que había confirmado la absolución del exjefe del Ejército.

La decisión no significa que Milani haya sido condenado: el expediente deberá ser nuevamente revisado por Casación.

El caso por la desaparición de Ledo

Alberto Agapito Ledo era un soldado conscripto oriundo de La Rioja que cumplía el servicio militar obligatorio en el Batallón de Ingenieros de Construcciones N° 141.

Durante una comisión militar en Tucumán, en junio de 1976, Ledo fue retirado del campamento y desde entonces permanece desaparecido. La investigación judicial estableció que el entonces capitán Esteban Sanguinetti fue condenado por su participación en los hechos.

Milani, que en ese momento era subteniente, fue juzgado por el presunto encubrimiento de la desaparición mediante la confección de un acta que consignaba una supuesta deserción de Ledo.

La absolución de 2019

En diciembre de 2019, el Tribunal Oral Federal de Tucumán absolvió a Milani. La decisión se basó en las dudas existentes respecto de su responsabilidad en la confección del acta y sobre el conocimiento que tenía acerca de lo ocurrido con el soldado.

La Cámara Federal de Casación Penal posteriormente confirmó esa absolución. El Ministerio Público Fiscal recurrió esa decisión y el planteo llegó finalmente a la Corte Suprema.

Una decisión con mayoría y disidencia

El fallo de la Corte fue firmado por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y el conjuez Juan Ignacio Pérez Curci. El conjuez Luis Rabbi Baldi Cabanillas emitió un voto concurrente, mientras que Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.

La resolución cuestionó el tratamiento que los tribunales inferiores habían realizado de los elementos incorporados al expediente y dispuso que el caso sea nuevamente analizado.

El expediente vuelve a Casación

A partir de la decisión del máximo tribunal, la Cámara Federal de Casación Penal deberá revisar nuevamente la absolución y emitir un nuevo pronunciamiento.

La situación procesal de Milani queda así nuevamente bajo análisis judicial, sin que la resolución de la Corte determine por sí misma su responsabilidad penal en los hechos investigados.

La causa continúa vinculada a la investigación sobre la desaparición de Ledo, uno de los casos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar.