Últimos días para inscribirse al Congreso Internacional de Educación en San Luis

Los docentes de San Luis tienen hasta este viernes 2 de octubre para inscribirse al Primer Congreso Internacional de Educación “San Luis, cuna de maestros”, IA aplicada a la pedagogía, que se realizará el 16 y 17 de octubre en el Centro de Convenciones de La Punta.

El encuentro es organizado por el Gobierno de San Luis junto con la Fundación Varkey y propone dos jornadas de formación destinadas a docentes y equipos directivos, con la participación de más de 20 especialistas nacionales e internacionales.

Inteligencia artificial aplicada a la enseñanza

La inteligencia artificial será el eje transversal de las jornadas, con contenidos vinculados a su utilización para planificar clases, diseñar consignas, producir materiales, evaluar y personalizar los procesos de enseñanza.

La propuesta también abordará el liderazgo educativo, la toma de decisiones a partir de información y evidencia, el acompañamiento de las trayectorias escolares y los desafíos que plantea la incorporación de estas herramientas en las instituciones.

El sábado, en tanto, la agenda estará centrada en el sentido de educar en la era de la inteligencia artificial y en los posibles escenarios futuros para docentes, estudiantes y escuelas.

Cuatro bloques durante dos jornadas

La programación fue organizada en cuatro bloques temáticos.

El viernes 16, de 8:00 a 12:30, se desarrollará “IA+ Enseñar y aprender”, mientras que por la tarde, de 13:30 a 18:15, será el turno de “IA+ Liderar el aula y la escuela”.

El sábado 17 comenzará con “IA+ El sentido de educar”, de 8:00 a 12:30, y finalizará con “IA+ Futuros posibles”, de 13:30 a 18:15.

Cada bloque combinará conferencias, paneles, talleres y experiencias vinculadas con los desafíos educativos que plantea la incorporación de la inteligencia artificial.

Un trámite clave para quienes ya se anotaron

Desde la organización remarcaron que la inscripción no queda confirmada automáticamente. Quienes ya realizaron el registro deben ingresar nuevamente a la plataforma con su usuario y contraseña, dirigirse a la sección “Talleres” y seleccionar una de las opciones disponibles, de acuerdo con los cupos.

Luego deberán confirmar la elección mediante la opción “Sí Confirmo” y verificar que el sistema haya registrado correctamente el trámite.

Puntaje docente y beneficio para la jornada laboral

El Congreso otorgará puntaje docente de acuerdo con la Resolución N.º 426-SDCDYFP-2026.

Además, los docentes que se inscriban en un módulo correspondiente al viernes 16 tendrán el presente de su jornada laboral, sin perder el ítem de presencia en aula, una vez acreditados el ingreso y el egreso del encuentro.

La convocatoria se encuentra en su última semana y representa una nueva instancia de formación dentro de la agenda educativa de San Luis, que durante 2026 incorporó propuestas vinculadas con la inteligencia artificial y la innovación pedagógica.