Sin Messi, la Selección vuelve a jugar tras el Mundial y enfrenta a Bolivia en Córdoba

La Selección argentina vuelve a escena.

A poco más de dos meses de la derrota ante España en la final del Mundial 2026, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará este miércoles a Bolivia desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Será el primero de los tres amistosos que disputará Argentina durante esta ventana internacional y también el comienzo de una nueva etapa, marcada por la renovación del plantel y la ausencia de Lionel Messi.

El capitán no estará en Córdoba ni tampoco participará del encuentro del sábado frente a Burkina Faso. Su regreso quedó reservado para el martes 6 de octubre ante Benín, en el Monumental, donde tendrá su despedida de la Selección después de haber anunciado su retiro tras el Mundial.

Scaloni empieza a probar el equipo sin Messi

El entrenador no confirmó públicamente la formación, aunque durante las últimas prácticas dejó varias pistas sobre el equipo que podría comenzar el encuentro.

Una de las principales novedades sería la presencia conjunta de Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el ataque, una fórmula que Scaloni no utilizó habitualmente cuando Messi estaba disponible.

La probable formación tendría a Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz, Matías Soulé o Valentín Barco; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Scaloni reconoció en la previa que ya tenía prácticamente definido el equipo y remarcó que, pese a la salida de Messi, pretende conservar la identidad futbolística construida durante los últimos años.

“Es indudable que él es un jugador indispensable. Por suerte, en los partidos en los que no estuvo el equipo ha respondido. Tenemos chicos jóvenes que pueden aportar. La identidad no va a cambiar”, sostuvo.

El regreso después del golpe ante España

Argentina no juega desde el 19 de julio, cuando perdió 1-0 frente a España en la final de la Copa del Mundo disputada en Nueva York/Nueva Jersey.

El encuentro terminó empatado durante los 90 minutos y se resolvió en el tiempo suplementario con un gol de Ferrán Torres a los 106 minutos. España obtuvo así su segundo título mundial y Argentina quedó a un paso de conseguir su cuarta estrella.

El amistoso ante Bolivia servirá ahora para empezar a observar variantes pensando en el nuevo ciclo.

Entre los nombres que ganan espacio aparecen Agustín Giay, Nicolás Paz, Matías Soulé y Valentín Barco, mientras Scaloni comienza a definir cómo reconstruirá el equipo que deberá afrontar los próximos años sin su máxima figura.

Bolivia llega golpeada

El seleccionado boliviano, dirigido por Óscar Villegas, tampoco atraviesa su mejor momento.

La Verde quedó afuera del Mundial al perder 2-1 ante Irak en el repechaje internacional y posteriormente sufrió derrotas en sus amistosos. El domingo pasado cayó 2-0 frente a Paraguay en Washington antes de viajar hacia Córdoba.

La probable formación boliviana tiene a Guillermo Viscarra; Luis Haquin, Efraín Morales, Diego Arroyo; Diego Medina, Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Roberto Fernández; Miguel Terceros, Fernando Nava y Carlos Melgar.

El colombiano Jhon Ospina será el árbitro del partido, acompañado por Miguel Roldán y Roberto Padilla como asistentes y Carlos Ortega como cuarto árbitro.

El encuentro podrá verse desde las 21 por TyC Sports y Telefe.

Después de Bolivia, Argentina enfrentará el sábado 3 de octubre a Burkina Faso, desde las 21 en el Monumental. Tres días más tarde, a las 20, será el turno de Benín y de una noche que quedará marcada por la despedida de Messi.

Antes de ese homenaje, Córdoba abrirá una etapa distinta. La Selección vuelve a jugar después de perder la corona mundial y Scaloni empieza a ensayar cómo será la Argentina que deberá acostumbrarse definitivamente a competir sin Messi.